Măsuri excepționale pe plan extern EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Guvernul de la Roma a alocat un miliard de euro pentru a face față epidemiei de coronavirus. 5000 de medici specialiști, 10 mii de infirmieri și 5000 de îngrijitori vor ajunge în spitalele din zonele cele mai afectate și nu este exclusă reactivarea medicilor pensionari.

Unul dintre liderii Partidului Democrat din Italia, aflat la guvernare, a anunțat deja că este contaminat și că s-a autoizolat la domiciliu.

Sunt și 3 români care trăiesc în peninsulă, afectați de coronavirus.

Daniela are 43 de ani și locuiește în provincia Cremona din Lombardia. Ea este în carantină la domiciliu, împreună cu soțul și fetița ei, și ne-a explicat că spitalele acordă atenție doar pacienților care se află în stare gravă.

Daniela: Un singur test, în data de 28 februarie, mi-a fost făcut pentru că în 24 am început să mă simt rău, am chemat ambulanţa, au zis să stau acasă. Am sunat doctorul şi de abia în data de 28 când eu am început deja să nu mai am control, să mă simt foarte rău, am sunat cu insistenţă să vină ambulanţa şi de abia atunci mi-a fost făcut testul şi încă am mai stat patru zile până la rezultat.

Iar Papa Francisc va rosti duminică tradiţionala rugăciune Angelus din biblioteca sa, şi nu de la fereastra cu vedere spre Piaţa Sf. Petru. Totul va fi transmis în direct pe canalul Vatican News şi pe ecranele din Piaţa Sf. Petru. Vaticanul a anunțat că astfel se doreşte evitarea riscurilor de răspândire a coronavirusului.

Cu o situație dramatică se cofruntă și Iranul, țară care se află pe locul trei în topul celor mai afectate state. În localitatea Qom, armata a deschis mai multe unități medicale mobile. Aici sunt înregistrate cele mai multe cazuri.

OMS a primit spre analiză în vederea aprobării 40 de teste de diagnostic și 20 de vaccinuri.

Sunt 12 decese și peste 200 de cazuri în SUA, o situație specială fiind cu un vas de croazieră în California. Acolo sunt peste 2 mii de oameni la bord care așteaptă rezultatele testelor.

Donald Trump, preşedintele SUA: Dacă ar ţine de mine aş fi înclinat să-i las pe vas o perioadă iar nava să fie folosită ca o bază, dar sunt multe persoane care văd lucrurile altfel. Ar prefera să-i bage în carantină pe uscat.

Deocamdată, ca soluție de compromis, vasul va fi mutat într-un port care nu este folosit pentru activități comerciale.

ŞTIRILE ZILEI