Vizita unui vicepreședinte american la București are loc într-un moment greu pentru Alianța Nord-Atlantică. Este cel mai înalt oficial al SUA care vine în țara noastră, în ultimii 8 ani. Potrivit Administrației Prezidențiale, Kamala Harris și Klaus Iohannis vor discuta despre măsurile de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare pe Flancul Estic, inclusiv perspectiva creșterii prezenței militare americane și aliate în România.

Va fi abordat și subiectul coordonării comunității transatlantice, în stabilirea de noi sancțiuni pentru Rusia.



CRISTIAN DIACONESCU, fost ministru de Externe: Mesajul este unul cât se poate de categoric în ceea ce privește răspunsul pe care Alianța Nord-Atlantică, atât pe plan politic cât și militar, îl transmite Federației Ruse, în legătură cu această amenințare potențială, dar și efectivă, având în vedere criza din Ucraina. Un al doilea mesaj este specific în legătură cu România și anume: Niciun centimetru din Alianța Nord-Atlantică nu va putea fi atacat.



Vizita numărului doi în administrația americană e pregătită cu măsuri speciale de securitate pe durata orelor petrecute în România.



Pentru a preîntâmpina formarea ambuteiajelor, șoferilor li se recomandă ca, în intervalul orar 12.00-17.00, să evite deplasarea pe Drumul Național 1.



Acum 8 ani, actualul președinte al SUA, Joe Biden, venea la București în contextul anexării ilegale a peninsulei Crimeea de către Federația Rusă și a destabilizării estului Ucrainei. Lucrurile sunt acum și mai complexe și de aceea Kamala Harris face un tur de forță. În Polonia, vicepreședintele SUA a condamnat dur atacurile Rusiei asupra țintelor civile și a cerut o anchetă internațională. Kamala Harris nu a mers în Polonia cu mâna goală și a anunțat că au fost livrate noi capabilități de apărare pentru flancul estic al NATO.



KAMALA HARRIS, vicepreședintele SUA: "Suntem încântați că am anunțat săptămâna aceasta că am direcționat două sisteme de apărare antirachetă Patriot către Polonia și astăzi pot să anunț că am livrat acele sisteme Patriot în Polonia."



Kamala Harris a anunțat și o nouă tranșă de 50 de milioane de dolari, ajutoare pentru refugiații ucraineni, bani ce vor fi distribuiți prin programul alimentar al Națiunilor Unite.

