Masacru în Thailanda. Un fost poliţist a ucis cel puţin 30 de persoane, majoritatea copii

Un fost poliţist a deschis focul la întâmplare, într-o grădiniţă.

După masacru, individul a mers acasă unde şi-a omorât soţia şi propriul copil. Apoi s-a sinucis.

Asemenea atacuri sunt rare în Thailanda.

In #Thailand, a former police officer shot and killed at least 32 people at a children's center in the city of Na Klang. According to media reports, he subsequently killed himself. pic.twitter.com/kBSsPE8ptn