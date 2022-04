Masacru de proporții la Borodyanka, nu departe de Bucha. Aici s-ar afla cel mai mare număr de victime civile din regiunea Kiev. Ororile comise de ruși, confirmate de imagini surprinse prin satelit

Venediktova a subliniat tot luni seară că procurorii împreună cu ofițerii de poliție regională din Kiev au descoperit o cameră de tortură la un sanatoriu de copii din Bucha.

"Vom stabili toate circumstanțele crimelor de război comise de Federația Rusă, persoanele implicate, și le vom aduce în fața justiției", a declarat procurorul general al Ucrainei.

Compania Maxar a publicat imagini din satelit datate 10 martie și 31 martie, care arată că în apropierea Bisericii Sfântul Andrei din Bucha a fost săpată o groapă comună.

Imaginile sunt o dovadă a faptului că sutele de crime descoperite sâmbătă și duminică au fost săvârșite cu mult timp înainte de momentul retragerii trupelor ruse din localitate, contrar celor susținute de Moscova.

The #Maxar company published satellite images of Bucha dated March 10 and 31, showing a mass grave near the Church of St. Andrew. These images show that mass graves had started in #Bucha long before #Russian troops withdrew. pic.twitter.com/bHeCvfGRUS