Anul acesta, Lumina Sfânta a coborât pe mormântul Mântuitorului din Ierusalim cu câteva minute înainte de ora 14.00. Un moment așteptat cu sufletul la gură de întreaga lume ortodoxă dar mai ales de pelerinii care în acel moment se aflau chiar în Biserica Sfântului Mormânt.

Ceremonia a fost condusă de Patriarhul Ierusalimului Teofil al III-lea și s-a desfășurat cu participarea a maxim 2.500 de credincioși, ca urmare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei.

Lumina a coborat după ce patriarhul a citit în genunchi o rugăciune specială şi l-a rugat pe Iisus Hristos să dăruiască Lumina ca binecuvântare şi sfinţire pentru oameni.

În urma rugăciunii, Lumina Sfântă se arată şi se răspândeşte în Biserică. În acelaşi timp se aprinde şi candela „neadormită" din Mormânt. Ceremonia se termină odată cu ieşirea Patriarhului şi împărţirea flăcării sfinte.

Silviu Andrei Vlădereanu este un pelerin român care s-a aflat de câteva ori în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim chiar în momentul coborârii Sfintei Lumini. O minune despre care spune că a trăit-o pe propria piele.

Silviu Andrei Vlădăreanu, pelerin: Vă spun că într-adevar am pus mâna prin flacără și spre suprinderea mea, nu ardea deloc. Era călduță, nu am avut parcă îndrăzneala să-l ispitesc pe Dumnezeu și să o pun în barbă. Vă spun că rușii făceau asta. Eu mă uitam la niște credincioși ruși care își plimbau flăcările prin bărbi și prin plete și nu se întampla nimic. Nici eu nu am pățit nimic. Am stat cu mâna prin flacără. Dar cel mai important lucru a fost că am trăit o bucurie imensă. O bucurie extraordinară. Am ieșit, stiți cum? Parcă pluteam.

Candela „neadormită" a Sfântului Mormânt a fost aprinsă pentru prima dată în 326, anul în care a fost descoperit Mormântul lui Hristos, şi de atunci a rămas nestinsă vreme de 17 veacuri. Ea se stinge numai o singură dată pe an, în dimineaţa Sâmbetei Mari, ca să se aprindă puţin mai târziu cu Sfânta Lumină.

