Mărturii cutremurătoare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ievgheni Kovalev, supraviețuitor de la Auschwitz:

"A fost o coincidenţă, supravieţuirea mea. Nu ştiu ce au crezut colegii mei de celulă. Am trăit împreună ore, zile. Ne pierduserăm speranţa că vom supravieţui, absolut orice speranţă. În orice clipă, azi sau mâine puteam fi ucişi. Mengele a venit cu echipa lui şi a decis cine va merge la crematoriu şi cine nu. Am trecut prin asta de trei ori. A fost oribil. Eram convinşi că vom fi arşi. Erau 6 crematorii, fumul ieşea pe coş zi şi noapte, iar mirosul era înfiorător. Veneau trenurile pline cu oameni şi una dintre platforme era acoperită cu lemn de foc. Oamenii ăştia erau civili, nici unul dintre ei nu bănuia că va fi ars. Au trecut prin decontaminare, pe la baie şi închişi apoi în camera de gazare. În 5-7 minute toată lumea era moartă. Apoi, Sonderkommando le dădea foc. După eliberare am ieşit din baraca noastră şi am deschis o alta care era plină de haine, inclusiv haine pentru copii, pantofi, atât de multe. Au exterminat oamenii, i-au ars, dar hainele au rămas. Am deschis apoi altă baracă. Acolo erau pachete cu păr. Plănuiau să le trimită undeva să le recicleze, cred."

ŞTIRILE ZILEI