Mărturie din infernul traficanților de minore din Iași: "Eu nu m-am opus, aveam capul plin de gândurile lui". Bărbatul acuzat a fost arestat preventiv

Tânăra are acum 31 de ani și locuiește în străinătate. Ar fi fost racolată de bărbatul anchetat de DIICOT, când avea 15 ani. După ce a câștigat Balul Bobocilor, în 2006, tânăra - atunci în clasa a IX-a - a fost întrebată dacă nu vrea să fie model de top.

Diana, victimă: Eu am fost de acord şi am zis, OK, hai să vedem ce se întâmplă. Am fost la ei la sediu, am făcut două-trei poze şi de atunci a început tot. A început să mă convingă să chiulesc de la şcoală ca să stau în sediu. Ajunsesem să stau de la 9 până la miezul nopţii şi să mă duc acasă cu ultimul maxi-taxi. Deveneam din ce în ce mai îndoctrinată de el.

Potrivit tinerei, bărbatul a reuşit să o convingă că poate avea o carieră de succes, dar dacă vor avea relații intime.

Diana, victimă: A început să mă pipăie, să zică ce corp frumos ai. Eşti superbă. Tu eşti capabilă să ajungi super sus. Eu nu m-am opus, dar nu am zis nu. Eram complet, aveam capul plin de gândurile lui. Eu gândeam ca el.

Tânăra spune că a scăpat în 2007, după o prezentare de modă, pentru care bărbatul nu ar fi vrut să le plătească pe modele. La scurt timp a plecat din țară.

Poliţiştii ieşeni, coordonaţi de un procuror DIICOT, au descins la casa unde locuia suspectul împreună cu mai multe tinere, în comuna Miroslava. Vecinii nu știu exact ce se întâmplă dincolo de gardul casei.

Bărbatul ăla, să vă spun drept, umblă cam dezbrăcat, dezbrăcate toate, și bărbatul, și femeile.

Ofiţer, Brigada de Combatere a Crimei Organizate Iaşi: În cauză s-a reținut că între 2000 - 2016 mai multe persoane minore ar fi fost recrutate, fiind ulteior exploatate, manipulate și abuzate emoțional.

Bărbatul este cercetat pentru trafic de minori, iar ancheta continuă pentru identificarea altor eventuale victime.

