Jurnalistul TVR Alexandru Costache, mărturie de pe frontul din Ucraina: Sunt devastate localitățile unde este linia frontului, în rest țara este funcțională. În Bahmut, oamenii erau ca niște zombi. Ucrainenii cred în victorie

„Am avut două momente într-adevăr periculoase, unul a fost duminica trecută, la Kupiansk, așa cum fusesem în toate localitățile eliberate, Izium, Balaklia. La intrare, militarii ucraineini de la check-point nu ne-au lăsat să intrăm , spunându-ne că orașul este bombardat de ruși, lucru care ar fi riscant. Am ma stat o oră pe lângă orășel, am mai vorbit cu localnicii, am mai făcut un stand-up, apoi am vrut să plecăm.

În timp ce ne îndreptam spre mașină, două explozii puternice au avut loc chiar în apropierea noastră, n-am știut ce să facem imediat, producătorul nostru local ne-a strigat că trebuie să ne aruncăm pur și simplu pe burtă, ceea ce am și făcut. Eu acolo mă simțeam mai în siguranță, însă înțeleg că nu e o idee bună.

Au strigat la noi militarii, chiar înjurându-ne, să plecăm. Sunt două reguli: să nu stai mult într-un loc și să conduci foarte repede; erau drumuri pline de gropi și toți mergeau cu 150 de kilometri la oră. Mi-a fost frică să nu mai fie și alte lovituri (după cele două explozii, n.r.)”, a relatat Alexandru Costache.

Jurnalistul TVR a adăugat că „trebuie să spun că marele merit este al colegului Bogdan Militaru, nu mă așteptam să capteze acele explozii, mă așteptam să filmeze stand-up-ul. Când eram pe burtă, culcați amândoi, i-am spus să îndrepte camera spre mine, să facem un stand-up, dar el a filmat și exploziile. Altfel, ar fi trebuit să mă credeți pe cuvânt”.

„Un alt moment periculos a fost marți, când ne-am dus în Donețk, când ne îndreptam spre orășelul Bahmut, în vest erau ucrainenii, care trăgeau cu obuzierele HIMARS, tocmai ne pregăteam să intrăm la 11.00 în jurnal, când a început artileria – acela a fost un moment periculos. Ne-a spus atunci producătorul nostru local, Andrei Kovalenko, că trebuie să plecăm din Bahmut, că, după ce trage artileria ucraineană, e posibil să riposteze și rușii și e posibil să cadă proiectile în oraș. Noi am filmat un bloc dărâmat, erau flăcări. Am și plecat a doua zi spre zone mai sigure, spre Dnipro și Kiev”, a mai spus Costache.

Costache: Sunt devastate localitățile unde este linia frontului, în rest țara este funcțională

Jurnalistul TVR a adăugat că „sunt devastate localitățile unde este linia frontului, în rest țara este funcțională, este șocant. De la Chișinău pînă la Kiev, dacă nu ai vedea acele check-points, fortificațiile, saci de nisip, nu ți s-ar părea că e o țară în război. Se asfalta, erau țărani pe marginea drumului care își vindeau recolta de toamnă.

În regiunile Harkov și Donețk este linia frontului, localitățile sunt distruse, cum era Bahmut sau cum e Izium, care e complet distrus. I s-a spus „al doilea Mariupol”, nu aveau apă, gaze, electricitate, te miri cum trăiau oamenii acolo, și mai surprinzător este de ce nu au plecat, că asta îi întrebam. Îmi spuneau că nu aveau bani. Izium a fost ocupat, nu mai aveau unde să fugă, puteau să plece doar în Rusia. Bahmut nu a fost ocupat, doar bombardat de ruși, că e greu, că nu au bani, au plecat în prima fază ucrainenii care aveau bani, cei săraci nu au plecat, că au preferat să rămână acasă.

În Bahmut erau oamenii ca niște zombi, cu mințile aiurea. Am filmat o doamnă în vîrstă, stătea pe bancă în fața blocului, blocul bombardat. Partea din față era distrusă, ieșeau fum și flăcări. Partea din spate rămăsese intactă. Ne-a povestit că pe la 2 noaptea a auzit o bubuitură, a început să cadă praf pe ea , dar a supraviețuit miraculos. Noi am găsit-o a doua zi pe băncuță. Nu aveau lumină, gaze, și culmea, avea o atitudine pro-rusă, iată că și pro-rușii pot fi victime ale loviturilor rușilor.”

Costache: Ucrainenii își doresc victoria, cred că vor câștiga războiul

Jurnalistul TVR a mai adăugat că ucrainenii „își doresc victroia și ei cred că o să câștige războiul, că o să îi scoată pe ruși din țară și o să elibereze toate teritoriile , inclusiv Crimeea. Producătorul local îmi spunea că nu mai iau în calcul nici în Crimeea un armistițiu, armata, oamenii sunt atât de porniți, ori victoria ori nimic altceva”.

Întrebat dacă oamenii se temeau de un atac nuclear, Costache a răspuns că „nici nu voiau să se gândească la așa ceva. Temerile erau foarte mari, alții nu văd o ieșire – dacă asta ar fi strategia Rusiei”.

„Pe mine m-a impresionat o discuție cu doi militari veterani, însă nu au vrut să fie filmați, nu am filmat tehnică militară ucraineană, este periculos, pentru că, după geolocație, poate fi găsită. Am discutat cu ei și unul se numea Slava, era tanchist, mic de statură și îndesat, avea un tatuaj cu emblema Brigăzii de Tancuri. L-am întrebat care a fost cel mai periculos moment pentru el și când si-a riscat ultima dată viața. Mi-a spus că, în urmă cu câteva zile, fusese trimis la Izium să ridice un tanc rusesc capturat, era cu o mașină românească, și un glonț tras de ruși i-a spart parbrizul, dar nu l-a nimerit. Era foarte interesant ce povesteau. Ce mi s-a părut frumos la ei e că stăteau cum stăm acum de vorbă, rîdeau, glumeau, dar foarte determinați și încrezători în victoria lor”.

