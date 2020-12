Mărturia unui medic român vaccinat anti-Covid EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Trăiește de mai bine de patru decenii în Statele Unite ale Americii și este printre primele persoane care s-au vaccinat împotriva COVID cu serul Pfizer care va ajunge primul și în România. Iată ce reacții a avut.

La o săptămână după prima doză de vaccin, medicul Marius Șaines povestește în exclusivitate pentru TVR cum se simte după injectarea serului.

“Injecția nu a durut deloc. Dar pentru vreo 24 de ore m-a durut un pic zona unde am fost injectat, dacă apăsam. Altfel, nu durea deloc. Imediat, a doua zi am continuat lucrul, toată săptămână am lucrat, weekendul l-am avut normal dar n-am avut niciun simptom, nici febră, nici oboseală, amețeală, din fericire, nimic. Pentru că stiu că sunt alergic am luat o singura pilula de antialergie, înainte de vaccin”, a precizat dr. Marius Șaines, chirurg vascular, președintele Departamentului Chirurgie, Centinela Hospital Los Angeles.

„Singurul lucru care ne va salva din această pandemie este vaccinul, pentru că chiar dacă vor apărea tratamente care să te stabilizeze complet după ce devii bolnav, din păcate, orice persoană care are COVID, are, în afara de riscul moarte, are riscul de sechele, adică complicații care rămân după aceea pentru câteva luni sau câteodată și permanent”, mai spune medicul.

Doctorul a explicat și de ce considera că vaccinul este sigur: „Vaccinul rusesc folosește microb, adică virus care a fost atenuat, deci e un risc. Pentru câteva zile poți să fii bolnav după ce primești vaccinul. Vaccinul Pfizer și Moderna e numai un segment din celulă care este pus înapoi în celulele noastre. Sunt mult mai sigure ca să nu dea reacții generalizate. Nu poate să creeze cancer, nu poate să iți dea o boală solidă.

Chiar și după vaccinarea anti COVID-19, specialiștii spun că nu trebuie să renunțam la purtarea măștii. Așa îi vom proteja pe cei care neimunizați.

În România, primele 10 mii de doze de ser vor ajunge în țara noastră în a doua zi de Crăciun.

