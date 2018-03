"Cărţi, nu gloanţe" şi "Şcoala este pentru învăţat, nu pentru încuiat" s-a strigat la Washington, pe Pennsylvania Avenue, unde se află Casa Albă.

Liceenii de la Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida, unde au fost împuscaţi mortal 17 oameni, luna trecută, au organizat protestul la Washington.

Zeci de mii de oameni au protestat chiar la Parkland.

POWERFUL: #Parkland shooting survivor Emma Gonzalez stands in silence before the crowd at the #MarchForOurLives in DC amid chants of #NeverForget.



