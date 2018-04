Zuckerberg, audiat în Congres EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Motivul oficial al audierii lui Mark Zuckerberg a fost controversa legată de compania Cambridge Analytica - care ar fi folosit datele Facebook a 50 până la 90 de milioane de utilizatori fără ştirea acestora.

Mark Zuckerberg: Domnule senator, când am fost contactați de Cambridge Analytica ne-au spus că nu folosesc datele și că le-au șters, am considerat atunci că subiectul e închis. Privind înapoi, a fost clar o greșeală.

De acolo însă s-a ajuns la un alt nume până recent cunoscut doar specialiștilor, o companie rusească suspectată de senatorii americani că are ca scop: semănarea discordiei printre alegătorii din Statele Unite - inclusiv la prezidențialele de acum doi ani.

Senator: Puteți garanta că orice imagini atribuite companiei Internet Research Agency au fost eliminate de pe platforma dumneavoastră?

Mark Zuckerberg: Nu, domnule senator, nu pot. Pentru că este o cursă a înarmărilor. Cât timp sunt oameni în Rusia a căror treabă este să încerce să intervină în alegeri din toată lumea, va fi un conflict în desfășurare (...)Unul dintre marile mele regrete este că am fost lenți în identificarea operațiunilor de informații rusești în 2016. Ne așteptam ca ei să comită atacuri informatice mai "tradiționale", pe care le-am identificat și am notificat candidații care au fost țintiți. Dar am fost lenți în identificarea noilor tipuri de atacuri.

Zuckerberg nu a dat detalii despre sursele atacurilor - dacă au fost ale unor grupări oficiale sau nu. Și a promis că până la sfârșitul anului Facebook va avea 20 de mii de angajați numai pentru verificarea siguranței postărilor și anunțurilor, împreună cu noi programe de inteligență artificială în acest sens.

Zuckerberg a explicat că marea provocare a tuturor companiilor IT este să facă termenii de confidențialitate accesibili pentru oameni - pentru că, realist, nu are nimeni răbdare să le citească. El și-a recunoscut greșelile, dar insistă pentru lucrurile bune pe care le aduce rețeaua de socializare.

Audierea din congres, care continuă și astăzi, a fost întâmpinată și de un protest inedit în fața Capitoliului.

În mai multe țări, utilizatorii de Facebook au cerut ca pentru o zi rețeaua de socializare să fie boicotată pentru protecția insuficientă a datelor utilizatorilor.

Totuși, după prima rundă de audieri, acțiunile companiei la bursă au crescut cu aproape 5% - semn că investitorii sunt mulțumiți de răspunsurile lui Mark Zuckerberg.

ŞTIRILE ZILEI