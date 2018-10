Marius Copil, în semifinale la Basel EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Copil, venit din calificări, s-a impus în acest sfert de finală după o oră şi 55 de minute în faţa unui adversar de 20 ani, aflat pe locul 57 în ierarhia mondială.

În primul set, fiecare jucător şi-a valorificat serviciul, apoi Copil a salvat trei mingi de set în tie-break şi a reuşit să-şi adjudece setul inaugural. Al doilea set a fost şi el echilibrat, Copil reuşind să-şi păstreze luciditatea şi să obţină calificarea.

Pentru această victorie, Copil şi-a asigurat un cec de 105.525 euro şi 180 de puncte ATP.

"A fost un meci greu în care amândoi am servit foarte bine. Mă bucur că am gestionat cu bine momentele dificile și că am reușit să câștig acest meci. Aștept cu nerăbdare să-mi aflu adversarul din semifinale" - a scris sportivul pe Facebook.

În optimile de finală, Copil a reuşit cea mai importantă victorie din carieră, împotriva croatului Marin Cilic, numărul şase mondial.

Românul va juca în semifinale cu învingătorul dintre germanul Alexander Zverev (5 ATP) şi spaniolul Roberto Bautista-Agut (26 ATP).

Copil a jucat o singură finală ATP, în luna februarie, la Sofia, unde s-a înclinat în faţa bosniacului Mirza Basic.

