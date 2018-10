Marius Copil s-ar putea antrena cu Federer în Dubai EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cu peste o mie de felicitări primite pe telefon, inclusiv de la liderul WTA, Simona Halep, Copil nu ascunde cu ce l-a surprins Federer: "Mi-a spus că dacă merg să mă pregătesc în Dubai, să ne pregătim împreună, că va fi și el acolo. Să continui aşa pentru că îi place. Dacă continui pe stilul ăsta, agresiv și mers la fileu, pot sa joc foarte bine şi să bat multi jucatori".

"De când am început să joc tenis îmi doream să joc contra lui Federer" - recunoaşte Copil, care explică cum a fost posibil să piardă finala, chiar dacă a început cu break ambele seturi: "În tiebreak, am pierdut cu o scurtă care normal trebuia să o fac, sau să o pun. [...] 4-1 în al doilea set, după ceea am simţit puţin o durere la piciorul stâng."

Copil pune pe seama neșansei pierderea ultimelor 5 ghemuri ale finalei de la Basel: "La 4-4 am avut ghinion, după aceea cu cele 4 challenge, ale mele două, puţin afară, ale lui, două în teren şi aşa s-a dus meciul, din păcate".

