Inis Neziri, o cântăreață de 17 ani din Albania, este câștigătoarea Marelui Trofeu Cerbul de Aur! Premiul i-a fost înmânat de Luminița Dobrescu, prima cântăreaţă din România care a câştigat trofeul. Belgianul Olivier Kaye a obținut două premii la ediția din acest an a Festivalului Internațional: premiul I și premiul publicului. Ovidiu Anton a câștigat Premiul Presei, iar Raluca Blejușcă Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti. În seara de gală a festivalului, pe scena din Piața Sfatului au urcat Nicole Scherzinger - lead singer al trupei Pussycat Dolls -, Edvin Marton, Eleni Foureira, The Motans și Carla’s Dreams!

Inis Neziri a primit un premiu în valoare de 25 de mii de euro.

Inis s-a născut la Tirana și și-a început oficial cariera la 12 ani. A participat la concursul "Gjeniu I Vogel 5", unde a câștigat primul premiu. În 2013 a fost protagonista unui musical - "We will rock you", unde a interpretat aproape toate melodiile celebrei trupe Queen. Din 2013 a început să participe la programele Gala Night de la TV Klan și RTSH.

Anul acesta, au intrat în competiția internațională la Festivalul Cerbul de Aur: Kelly Joyce (Franţa), Antonia Gigovska (Macedonia), Karl William Lund (Marea Britanie), Amaliya Margaryan (Armenia), Ovidiu Anton (România), Tiziana Camelin (Italia), John Karayiannis (Cipru), Inis Neziri (Albania), Basti (San Marino), Olivier Kaye (Belgia), Omer Netzer (Israel), Lidia Isac (Republica Moldova), Jorge Gonzalez (Spania), Damiano Borgi (Italia), Ryan O’Shaughnessy (Irlanda), Dora Gaitanovici (România), Dinaya (Kazakhstan), Raluca Blejușcă (România).

Celelalte distincții acordate la ediția din acest an:

Premiul I: Olivier Kaye (Belgia)

Premiul al II-lea: Antonia Gigovska (Macedonia)

Premiul al III-lea: Kelly Joyce (Franţa)

Premiul Publicului: Olivier Kaye (Belgia)

Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune: Lidia Isac (Republica Moldova)

Premiul Presei Festivalului: Ovidiu Anton (România)

Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti: Raluca Blejușcă (România)

Premiul Consiliului Judeţean Braşov: Damiano Borgi (Italia)

Premiul Municipiului Braşov: Ryan O’Shaughnessy (Irlanda).

La ediţia din acest an, juriul a fost format din: Edvin Marton, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu, Eleni Foureira, Arsenie Toderaş şi Mădălin Voicu.

Ocupanta locului 2 la Eurovision Song Contest 2018, Eleni Foureira a participat la Cerbul de Aur ca jurat, dar şi ca artist în recital. Interpretă pop, actriţă, dansatoare şi fashion designer, Eleni a lansat deja 4 albume, 42 de single-uri şi a primit nu mai puţin de 25 de distincții MAD Video Music Awards.

La fel ca în serile de concurs, gazda galei a fost Iulia Vântur. Pe scena Cerbului de Aur a urcat şi Gabriel Garko, invitat special al festivalului.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii. Ultima ediție a fost organizată în anul 2009.

Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, "Cerbul de Aur" este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional.

