Mai puțin de 12 ore până la divorțul de UE EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Mulți britanici se gândesc cu nostalgie la cei 47 de ani petrecuți alături de Uniunea Europeană. Unii sunt încrezători că, pe cont propriu, Marea Britanie va fi mai bine din toate punctele de vedere.

"The Daily Mail" scrie cu optimism că se arată zori noi pentru Marea Britanie. "The Guardian", ziar care a fost mereu împotriva Brexitului, are pe prima pagină un titlu deloc optimist - "O mică insulă" - adică Marea Britanie va fi insignifiantă și decuplată de restul lumii, de la miezul nopții încolo.

Marea petrecere a celor care și-au dorit Brexitul are loc vineri seară. Tot atunci, premierul Boris Johnson se va adresa britanicilor și le va vorbi, din ce se știe până acum, despre un nou început, despre renașterea Marii Britanii odată ce iese de sub tutela Bruxelles-ului.

Pentru intervenția de vineri seară, premierul Johnson a rupt tradiția și va posta înregistrarea pe rețelele de socializare, ocolind astfel BBC-ul, pe care e supărat. În replică, BBC spune că va trata filmarea primită din Downing Street 10 ca pe orice altă filmare venită din exterior și că se mai gândește dacă o difuzează sau nu.

ŞTIRILE ZILEI