Marea fugă a iahturilor. Unde s-au retras oligarhii lui Putin pentru a fenta sancțiunile

Foto: Unsplash

Publicația mai precizează că a analizat aproape 5 milioane de kilometri parcurși de către 27 de oligarhi și oficiali ruși în ultimii 14 ani și a aflat cum au fugit de sancțiuni, unde le plăcea să-și petreacă timpul, înainte de război, și de unde provin „petele albe” din rutele superyacht-urilor.

Regată pentru supraviețuire

Războiul a luat prin surprindere iahturile politicienilor și ale oligarhilor ruși. În februarie, navele navigau pe îndelete în apele lor obișnuite din Mediterana, făceau reparații în Marsilia și Hamburg, iar altele porniseră în croaziera tradițională de iarnă, în Oceanul Indian sau Caraibe. Și chiar și în primele zile de război, de parcă nu ar fi existat nicio veste de pe front, navele și-au continuat drumul început anterior. Abia din 26 februarie, unul după altul, iahturile au început o evadare rapidă spre porturi sigure.

Pe 24 februarie, iahtul Nord, de 142 de metri, al proprietarului Severstal, Alexei Mordașov, naviga în apropiere de Seychelles, în Oceanul Indian, potrivit serviciului MarineTraffic. Lagune albastre, nisip alb și +28 de grade ideale pentru iarnă – până atunci iahtul se învârtea deja de două luni pe la subtropice. Uriașa navă, cu șase punți, dotată cu două heliporturi, o piscină, un centru de scufundări și chiar un submarin, fusese finalizată în Germania cu doar un an în urmă. Costul său era estimat la 300-500 de milioane de dolari.

În februarie 2022, Nord s-a „odihnit” în Oceanul Indian, nu singur: nu departe de acesta, pe atolul Kaafu din Maldivian, mai erau superiahtul Ocean Victory, de 140 de metri, al proprietarului uzinei siderurgice Magnitogorsk, Viktor Rașnikov, și cel de 140 de metri, Clio, al lui Oleg Deripaska. Erau și iahturi mai mici: Nirvana, de 88 de metri, al lui Vladimir Potanin, și superahtul Titan, de 66 de metri, al șefului VTB, Andrei Kostin.

Pe 28 februarie, SUA, UE și Marea Britanie au început să introducă un al treilea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: ca urmare, 160 de oameni de afaceri și parlamentari ruși au căzut sub restricții. De teama unei posibile arestări, pe 1 martie, iahturile oligarhilor și oficialităților ruse au început să părăsească, în grabă, Seychelles și Maldive.

Iahtul Clio, al lui Oleg Deripaska, s-a îndreptat spre Marea Roșie și a ajuns pe coasta Turciei, prin Canalul Suez. Pe 18 aprilie, în orașul turc Lapseki, lângă Istanbul, iahtul a oprit transponderul care permite urmărirea locației. La începutul lunii mai, a fost văzut în portul Soci.

Nirvana, al lui Potanin, care a intrat sub sancțiuni canadiene, a părăsit Maldivele pe 2 martie și s-a îndreptat spre Emiratele Arabe Unite. Pe 8 martie, a ancorat în portul Dubai, unde a rămas până astăzi.

Nava Titan, a lui Kostin, care a părăsit Maldivele pe 12 martie, a fugit mai întâi în portul Dubai. Apoi s-a decis mutarea iahtului în Turcia – pe 25 aprilie, a părăsit Emiratele și la începutul lunii mai a ajuns în orașul stațiune Bodrum, de pe Riviera turcească. De atunci, iahtul navighează activ de-a lungul coastei turcești a Mării Egee.

După ce a ridicat ancora în Seychelles pe 13 martie, vasul Nord era deja la Vladivostok pe 31 martie. În 18 zile, iahtul a parcurs 10.300 km (o rută mai lungă decât a Trans-Siberianului): a trecut Malaezia, prin Marea Chinei de Sud, a dat ocol Taiwanului, a traversat China de Est și a intrat în Marea Japoniei. Fotografii au întâlnit megaiachtul în Golful Cornului de Aur. Nava de lux a devenit un reper al orașului, cu oameni din alte orașe care veneau acolo pentru a face poze.

Au reușit să-și păstreze iahturile și câțiva miliardari. Cele două nave ale lui Roman Abramovici, Eclipse și My solaris, fug de riscul arestării în Turcia – în Marmaris și Bodrum. Primul, de dragul unui port sigur, a trebuit să traverseze Atlanticul.

Pe 4 martie, iahtul a pornit urgent de pe țărmurile Sint Maarten, teritoriu care face parte din Țările de Jos, și s-a îndreptat spre Europa. Abramovici însuși a fost văzut și în Turcia – de exemplu, a participat la ultimele discuții față în față dintre Rusia și Ucraina, la Istanbul.

În cele din urmă, iahtul Galactica Super Nova, de 73 de metri, care este asociat cu fostul președinte al lui Lukoil, Vaghit Alekperov, și-a găsit salvarea în Muntenegru. Deși pe 24 februarie era la unul dintre șantierele navale din Barcelona. Nava a oprit transponderul pe 2 martie, în drum spre Tivat. Nu se știe unde exact este acum iahtul.

Nu am reușit să urmărim sustragerea de la sancțiuni a mai multor iahturi sancționate. Pe astfel de nave, transponderele care transmit locația au fost oprite și au dispărut de pe radare și hărți. Iahtul Ocean Victory, al lui Rașnikov, a oprit transponderul pe 1 martie, lângă capitala Maldivelor, Male.

Megaiachtul Alfa Nero, care este asociat cu miliardarul și fostul acționar principal al PhosAgro, Andrei Guriev, a dispărut pe 1 martie, în Marea Caraibilor, lângă Puerto Rico. Nava Sky a proprietarului Mercury Group of Companies, Igor Kesaev, a încetat să mai transmită informații cu privire la geolocalizare o lună mai târziu, pe 1 aprilie, în Panama.

Cu toate acestea, nu toate încercările de a evita sancțiunile au avut succes. De exemplu, nu a putut fi salvat, pe 24 februarie, iahtul Axioma, care probabil aparține lui Dmitri Pumpianski, benefiaciarul Companiei Metalurgice de Țevi.

Începutul războiului a găsit nava în Caraibe. În primele zile ale invaziei, iahtul a continuat să se deplaseze încet între golfurile turcoaz ale insulelor St. Barthelemy și Antigua și Barbuda.

Abia pe 7 martie, nava a ridicat în sfârșit ancora și s-a deplasat peste Atlantic, spre Mediterana. Cu toate acestea, în timpul tranzitului, miliardarul însuși și familia sa au fost sancționați, întâi de UE, iar apoi de Marea Britanie. Drept urmare, când iahtul a ancorat în micuțul Gibraltar (un teritoriu britanic de peste mări) pe 21 martie, a fost arestat.

Superiachtul Amadea, de 106 de metri, presupus a fi deținut de către Suleiman Kerimov, membru al Consiliului Federației, a prins și el războiul în Caraibe, dar a ales o altă cale de evacuare. Din aceeași Antigua și Barbuda, în martie a pornit nu peste Atlantic, ci spre est. Pe 18 martie, iahtul a trecut cu succes prin Canalul Panama, a ajuns în Mexic și s-a îndreptat spre Australia.

În aprilie, nava a ajuns în Fiji (aceasta este o națiune insulară din Oceanul Pacific). Fusese deja planificat să ajungă la Vladivostok. Cu toate acestea, în Rusia iahtul nu a ajuns. În 14 aprilie, nava de lux a fost arestată, la cererea Statelor Unite. Și pe 7 iunie, instanța din Fiji a decis să transfere iahtul în Statele Unite, deoarece statul nu își poate permite întreținerea. Potrivit FBI, nava arec costuri de operare între 25 și 30 de milioane de dolari pe an.

În total, UE, SUA și Marea Britanie au arestat 16 superahturi care sunt asociate cu rușii. Valoarea totală estimată a iahturilor pierdute este de 4 miliarde de dolari. Unsprezece iahturi au fost reținute acolo unde mergeau des: în stațiunile din Spania, Italia și Franța. Încă două iahturi au fost arestate în Germania, unde se aflau la reparații programate, câte unul fiind reținut în Marea Britanie, Gibraltar și Fiji. Oficial, iahturile sunt păstrate până când sunt identificați adevărații lor proprietari.

Toate iahturile prezidențiale

După izbucnirea războiului, unul dintre iahturile pe care presa le asociază cu președintele rus, Vladimir Putin, Graceful de 82 de metri, a scăpat de arest (în total, Putin ar putea deține șase iahturi). Nava a părăsit docurile din Sevmaș, Severodvinsk, în 2014. În aprilie, The Market Herald i-a publicat fotografiile. Așadar, s-a dovedit că Graceful are propria sa discotecă cu apă – un ring de dans care coboară și se transformă în fundul piscinei, o cramă, șase cabine pentru oaspeți și un birou cu bibliotecă.

Pe 7 februarie, Graceful era la Hamburg. Acolo, la șantierul naval Blohm și Voss, nava era în curs de modernizare. Lucrarea, potrivit BBC, era programată să se încheie în mai 2022. Cu toate acestea, fără să aștepte finalizarea reparațiilor, cu două săptămâni înainte de începerea războiului, Graceful a părăsit Hamburg și a ajuns la Kaliningrad. Nu se știe unde este iahtul acum. Transponderul său este dezactivat.

Cel mai luxos superiacht, Șeherazada, din presupusa flotă a lui Vladimir Putin, a fost reținut în Italia în luna mai. Costul său depășește 700 de milioane de dolari.

Primele date despre mișcările acestei nave datează din iunie 2020, când Șeherezada a pornit de la Blumenthal (Germania) către portul norvegian Kristiansand. În perioada 3-12 iunie 2020, iahtul a traversat Gibraltar, spre Dubrovnik (Croația). De atunci, iahtul a navigat în cea mai mare parte între orașele din Croația și Muntenegru. Tot pe lista locurilor vizitate: Bodrum, Cipru, Hurghada din Egipt, Soci și Istanbul. Întreținerea iahtului avea loc anual, în Marina de Carrera (Italia). Este acolo din septembrie anul trecut, când a fost arestat.

Adesea, iahturile suspectate a fi ale lui Putin călătoresc în compania superiachturilor oamenilor de afaceri. Deci, Graceful trece adesea prin valuri împreună cu Galactica Super Nova, a lui Vaghit Alekperov. În 2017, ambele iahturi au fost în Barcelona. În perioada 23 iulie-3 august 2021, ambele iahturi au trecut prin apropierea orașului Tivat, din Muntenegru. În Barcelona, ​​în diferite momente, împreună cu Graceful, au fost Dilbar, al lui Alișer Usmanov, Axioma lui Pumpianski și iahturi care sunt atribuite proprietarului PhosAgro, Andrei Guryev, șefului VTB, Andrei Kostin, și șefului Rostec, Serghei Cemezov.

În plus, în iunie 2020, Axioma, al lui Dmitri Pumpianski, iahtul Tango al lui Viktor Vekselberg și Galactica Super Nova al lui Alekperov se aflau în portul Dubrovnik, alături de Șeherezada, care este, de asemenea, asociat cu Putin. În iulie același an, Șeherazada a făcut escală în portul Tivat, unde atunci se aflau iahturile lui Vekselberg, Alekperov, precum și iahtul CLIO, al miliardarului Oleg Deripaska.

În mai 2021, iahtul lui Putin s-a intersectat în portul Croației cu navele lui Abramovici și Pumpianski. De două ori, în iunie și septembrie 2021, în Tivat, Muntenegru, din nou, cu Galactica Super Nova al lui Alekperov.

Ape interzise

Posesorii de superiahturi își permit orice fel de călătorie: ocolesc Țara de Foc, ajung în Antarctica, vizitează Groenlanda, Madagascar sau Kamceatka. Cu toate acestea, cu rare excepții, navele de lux ocupă spații complet diferite. Acestea sunt Caraibe, Marea Mediterană și insulele și atolii din subtropicele Oceanului Indian, la care se poate ajunge prin Canalul Suez.

Deseori, navughează în „banc”. Locul central, pe toate rutele, este ocupat de Mediterana. Franța, Italia și Spania au cea mai dezvoltată infrastructură pentru yachting, inclusiv cele mai bune porturi din lume, spune Maria Moșkina, autoarea revistei Yachts Russia. Aceste țări au un țărm accidentat: există multe golfuri și insule, iar viața socială a Europei este concentrată pe coastă.

Pentru o schimbare, poți merge în Grecia, Muntenegru sau Croația. În aceste țări, întreținerea este mai ieftină, iar infrastructura pentru yachting se dezvoltă rapid.

În topul celor mai populare stațiuni printre oligarhii ruși se află Palma de Mallorca, un oraș din inima Mării Baleare, capitala insulei spaniole Palma. Mallorca este frecventată în special de Lady Anastasia, care poate fi legat de șeful Rosoboronexport, Alexander Miheev. Aici a avut loc un incident, cu un ucrainean care a încercat să scufunde acest iaht.

În total, din 2008 până în 2022, 27 de iahturi ale unor oligarhi și oficiali, ale căror rute le-am urmărit, au sosit în portul Palma de Mallorca de cel puțin 329 de ori. În total, au petrecut cel puțin 1928 de zile în portul de agrement din Mallorca. Ibiza vecină s-a dovedit a fi mai puțin populară: iahturile au intrat în apele acestei insule de doar 106 ori și au petrecut acolo aproape 100 de zile.

Următarea cea mai populară, după principalele stațiuni spaniole, este Coasta de Azur a Franței. Și în special, comuna Antibes din Provence, situată chiar între Cannes și Nisa. În Antibes, turiștii nu sunt atât de omniprezenți, sunt zone de recreere închise străinilor, iar coasta este construită cu vile private la modă.

Aici se află hotelul de elită Cap-Eden-Roc, pe care Francis Scott Fitzgerald l-a descris în romanul său Tender is the Night. Ernest Hemingway, Marc Chagall și actrița Marlene Dietrich au stat la acest hotel. În total, conform calculelor noastre, megaiahturile au intrat în portul de agrement din Antibes de 229 de ori și au petrecut acolo un total de cel puțin 1618 zile.

Infrastructura europeană include nu numai cele mai bune hoteluri și petreceri, ci și cele mai bune docuri. Al treilea loc cel mai popular de pe lista noastră este lângă portul de agrement al orașului La Ciotat, în suburbiile orașului Marsilia. Are cel mai mare port maritim din Europa pentru întreținerea și repararea celor mai mari și mai scumpe iahturi private. Potrivit coordonatelor, superiahturile au intrat în La Ciotat de 216 ori, în ultimii 14 ani, și au petrecut în total 3645 de zile.

În ceea ce privește complexitatea inginerească, superiahturile sunt comparabile cu avioanele. Au instalată o cantitate imensă de echipamente: motoare, pompe, instalații de desalinizare, aparate de aer condiționat, sisteme de stingere a incendiilor, echipamente de navigație. Și toate acestea necesită întreținere regulată de rutină.

În plus, în timp ce călătoresc la subtropice, navele se află într-un mediu agresiv. Radiațiile ultraviolete intense și apa foarte sărată vor uza carcasa. Prin urmare, iahtul trebuie andocat periodic: pentru a curăța și prelucra fundul, pentru a reînnoi și lustrui partea de suprafață. Toată această întreținere a superiahturilor oligarhilor ruși a avut loc în Europa.

Cele mai prestigioase șantiere navale sunt situate în Germania și Țările de Jos – unde, de regulă, sunt lansate superiahturile oligarhilor și oficialităților. Acolo se desfășoară și lucrări complexe de reparații planificate sau de modernizare a navelor. Iahturile sunt reparate și în Barcelona, ​​​​La Ciotat, La Spezia, Genova și alte orașe de coastă, din Spania, Franța și Italia, motiv pentru care au petrecut atât de mult timp în aceste ape.

În apropiere de Marsilia se află o altă comună populară – Le Lavandou. Navei Lena, care este asociată cu Ghennadi Timcenko, i-a plăcut în mod special acest loc. Soția lui Timcenko, Elena, deține 55% din pachetul de acțiuni la hotelul de lux, Le Club de Cavalière, din Le Lavandou. În aprilie, proprietatea a fost confiscată de autoritățile franceze, împreună cu Hôtel Le Grand Cœur & Spa din Méribel, care este deținut și de Elena Timchenko.

De asemenea, printre locurile preferate ale miliardarilor se numără Principatul Monaco. Toate iahturile au privit în portul său, cu excepția celor asociate cu Putin și Secin. În total, am numărat 192 de vizite. În total, iahturile au petrecut 576 de zile, în Monaco.

Locul Mediteranei în viața lumii de elită a iahturilor este greu de supraestimat. Per total, iahturile petrec în Europa, inclusiv în Suedia și Marea Britanie, cel puțin 71% din timp, excluzând apele neutre (iar dacă numeri zilele petrecute cu transponderul oprit, atunci mult mai mult). După impunerea sancțiunilor, aceste zone au devenit inaccesibile iahturilor rusești.

Cu toate acestea, este imposibil de urmărit imaginea completă a călătoriilor cu iahtul, asociate cu principalele fuguri ruse. Conform convenției pentru siguranța vieții pe mare, căpitanul poate opri transponderul numai în cazuri excepționale, când este periculos pentru navă să dezvăluie informații de navigație.

Cu toate acestea, iahturile oficialilor și oligarhilor ruși dezactivează regulat transponderele pentru a-și ascunde locația sau chiar călătoriile individuale. Din această cauză, în călătoriile lor apar „pete albe”. Și nu numai în Europa, ci și în Rusia, de exemplu, între Soci, Adler și Ghelendjik.

„Nu există sancțiuni internaționale pentru navugatul cu transponderele oprite. Dar pot exista revendicări dintr-un anumit port. Iahtul nu poate fi lăsat să plece de către controlul portului până când nu este convins că nava este sigură pentru navigație. Nava poate fi inspectată”, explică Konstantin Krasnokuțki, președintele Asociației de Drept Maritim.

Pe primul loc în ceea ce privește „petele albe” se află Spania. Acolo, transponderele au fost oprite de cel puțin 226 de ori. Urmează Italia, unde sistemele de localizare au fost oprite de 107 ori, și Franța, unde iahturile au dispărut de 76 de ori.

Oligarhii și oficialii pot opri transponderele pentru a-și ascunde proprietatea, de exemplu, dacă le este frică de sancțiuni sau pur și simplu pentru că nu vor să li se facă publicitate, sau dacă nu vor să-și arate sosirea, spun experții intervievați de Novaya Gazeta. Europa.

Uneori mai multe nave dispar de pe radar deodată. De exemplu, o astfel de „zonă anormală” se află lângă insula Mljet, din Croația. În 2020, trei iahturi au oprit transponderele aproximativ în același timp: Eclipsa lui Abramovici l-a oprit pe 28 iulie, Lady Anastasia a lui Deripaska pe 1 august, Axioma lui Pumpianski pe 10 iulie și 17-18 iulie. În acest caz, „pata albă” ar fi putut apărea pentru că cei trei oameni de afaceri s-au întâlnit în același loc, dar nu au vrut să-și facă cunoscută întâlnirea.

Cel mai adesea, transponderele au fost oprite la iahturile care sunt asociate cu oficialii. Dintre cele șase iahturi care au navigat fără un localizator mai mult de 50% din timp, de la lansare, cinci aparțin oficialilor și șefilor companiilor de stat. Alte 21 de iahturi și-au oprit transponderele mult mai rar, în medie navele navigand fără ele 16% din timp. Și doar trei iahturi nu s-au ascuns niciodată – acestea sunt My Solaris al lui Roman Abramovici, Nord al lui Alexei Mordașov și Phi al lui Viktor Kocetkov.

Iahturile Graceful și Șeherezada, care sunt asociate cu Vladimir Putin, au navigat de cele mai multe ori fără transpondere. Graceful a petrecut 77% din timp cu transponderul oprit, Șeherezada 82%, în ciuda faptului că acest iaht navighează de doar doi ani.

Pentru Graceful, care este asociat cu Putin, oprirea transponderului timp de trei luni este în firea lucrurilor. Cel mai adesea acest lucru se întâmplă în Spania. Așadar, în 2019, Graceful s-a „teleportat” de la Marsilia la Barcelona, ​​​​în 2018 – de la Zonguldak (lângă Bosfor) la Soci. În martie 2020, iahtul a oprit imediat localizatorul timp de șase luni.

Sancțiunile UE au devenit o lovitură dureroasă pentru vacanțele pe iaht ale oligarhilor și oficialilor ruși. Din cele 27 de iahturi ai căror proprietari sunt cunoscuți și erau sancționați din cauza războiului, 26 nu vor mai putea intra în apele teritoriale ale țărilor UE (Vladimir Potanin se află doar sub sancțiuni canadiene). Șaisprezece dintre aceste iahturi au fost deja arestate.

În plus, Florida, Bahamas și o parte din Insulele Caraibe vor fi închise miliardariilor care au căzut sub sancțiunile UE și SUA. Acestea sunt Saint Kitts și Nevis, teritoriile de peste mări ale Marii Britanii Anguilla și Insulele Virgine Britanice, insula St. Martin. Acestea sunt unele dintre cele mai preferate locuri de către proprietarii de iahturi, pe care le-am explorat. În general, țările din Caraibe cooperează activ cu Statele Unite. Din această cauză, proprietarii de iahturi care au căzut sub sancțiunile SUA este puțin probabil să riște să intre în apele lor teritoriale.

„Turcia, Rusia, regiunea Asia-Pacific pot deveni alternative. Te poți plimba confortabil în Thailanda, Seychelles, Maldive și Malaezia. Dar nu există nicio comparație cu Europa. Aceasta este o vacanță mai sălbatică”, explică Maria Moșkina.

Guvernul din Maldive, un alt loc favorit al oligarhilor și oficialilor, nu este pe cale să pună „presiune puternică” asupra proprietarilor de iahturi, a scris Reuters. De regulă, miliardarii ruși călătoresc în acest stat iarna sau primăvara devreme, când în Rusia este frig și zăpadă. În principalul port din Maldive, care se află în capitala Male, iahturile oligarhilor ruși au trecut de 101 ori.

