Marea Britanie va folosi dexametazona în tratarea COVID-19

"Lucrăm cu NHS pentru a include dexametazona în tratamentul standard contra COVID-19 începând din această după-amiază", a declarat Hancock într-un mesaj video publicat pe contul său de Twitter, precizând că Regatul Unit dispune de 200.000 de tratamente gata de utilizare, stocate din martie, potrivit Agerpres.

Dexametazona reduce mortalitatea cu o treime la pacienţii cei mai grav bolnavi de COVID-19, potrivit primelor rezultate ale unui studiu clinic de amploare, calificat marţi drept ''un pas important înainte'', notează AFP şi Reuters.

"Dexametazona este primul medicament despre care se constată că îmbunătăţeşte supravieţuirea în cazurile de COVID-19", au indicat într-un comunicat responsabili din cadrului studiului britanic Recovery.

WATCH: Delighted to announce the first successful clinical trial for a life-saving #coronavirus treatment- reducing mortality by up to a third & further protecting our NHS



This global first exemplifies the power of science- huge thanks to the team, @oxforduni & Jonathan Van-Tam pic.twitter.com/654oPIsT8t