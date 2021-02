Marea Britanie va continua administrarea vaccinului AstraZeneca, în pofida dubiilor privind eficacitatea împotriva variantei sud-africane

Vaccin AstraZeneca

Zahawi a precizat luni în cotidianul "The Telegraph" că guvernul are "încredere" în planul său actual de vaccinare şi în "protecţia pe care ne-o va oferi tuturor împotriva acestei boli cumplite".



"Trebuie să fim conştienţi că, şi acolo unde un vaccin are eficacitate redusă în prevenirea infecţiei, poate exista totuşi o bună eficacitate împotriva bolii severe, spitalizării şi decesului. Acest lucru are o importanţă vitală pentru protejarea sistemului nostru de sănătate", a adăugat el.



Precizările vin după ce "Financial Times" a citat duminică un studiu potrivit căruia vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford şi gigantul farma AstraZeneca are o eficacitate considerabil mai redusă împotriva noii tulpini sud-africane a coronavirusului.



În urma acestor informaţii, autorităţile sanitare sud-africane au indicat că vor stopa planurile de vaccinare de săptămâna aceasta. Vor colabora, în schimb, cu oameni de ştiinţă la un studiu clinic al companiei americane Johnson & Johnson.



Potrivit ministrului britanic al Sănătăţii, Edward Argar, în Marea Britanie au fost depistate 147 de cazuri de infectare cu varianta sud-africană a virusului.



În replică, AstraZeneca a transmis că are încredere că vaccinul poate oferi protecţie împotriva formelor severe, precizând că studiul în cauză a implicat doar 2.000 de participanţi tineri şi sănătoşi.

ŞTIRILE ZILEI