Ministrul britanic al sănătății a precizat că strategia guvernului este de a insista pe vaccinare şi testare. Ideea a fost analizată, dar, deocamdată, nu se va aplica.

În Marea Britanie, aproape 81 la sută din populația de peste 16 ani e vaccinată cu schemă completă.

SAJID JAVID, ministrul Sănătăţii, Marea Britanie: Nu mi-a plăcut niciodată ideea de a le spune oamenilor că trebuie să arate un document pentru o activitate de rutină. Dar am făcut ce trebuia, am analizat ideea şi datele. Am analizat temeinic. Rămâne ca potenţială opţiune, dar mă bucur să vă anunţ că nu vom merge mai departe cu planul de a introduce paşapoarte de vaccinare.

