Marea Britanie: Oamenii de ştiinţă dezvoltă noi teste de anticorpi pentru a detecta variantele noului coronavirus

Teste coronavirus

Cercetători au declarat că noile teste pot detecta răspunsuri la anticorpi în cazul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 cu o precizie de peste 98% şi specificitate de 100%, spre deosebire de cele disponibile în prezent care au o precizie în jur de 60-93% şi nu pot diferenţia între variante unice.



Noile teste pot fi utilizate pentru a estima prevalenţa circulaţiei tulpinilor variate în comunitate, între care variantele alfa şi delta care au fost identificate pentru prima dată în Kent şi în India.



Potrivit cercetătorilor, testele au potenţialul de ''a schimba semnificativ traiectoria recuperării'' din pandemie.



Testele pot evalua imunitatea pe termen lung a unei persoane şi dacă imunitatea este indusă de vaccin sau este rezultatul unei expuneri anterioare la infecţie.



De asemenea, testele pot furniza informaţii cu privire la cât de mult durează imunitatea dobândită prin vaccinare, precum şi cu privire la eficienţa vaccinului pe variantele noi ale virusului.



Testele au fost dezvoltate de Universitatea din Aberdeen în colaborare cu grupul de biotehnologie Vertebrate Antibodies Ltd şi NHS Grampian.



Profesorul Mirela Delibegovic, de la Universitatea din Aberdeen şi conducător al proiectului, a declarat: ''Testele corecte ale anticorpilor vor deveni din ce în ce mai importante în gestionarea pandemiei şi aceasta este o tehnologie cu adevărat inovatoare, cu potenţialul de a schimba dramatic traiectoria redresării globale în urma pandemiei'', a spus ea.



''Pe măsură ce trecem prin pandemie, constatăm că virusul suferă mutaţii în variante mai transmisibile, cum ar fi varianta Delta, variante care au un impact negativ asupra performanţei vaccinului şi, în general, asupra imunităţii. Testele disponibile în prezent nu pot detecta aceste variante'', a explicat Mirela Delibegovic.



''Pe măsură ce virusul suferă mutaţii, testele de anticorpi existente vor deveni şi mai puţin exacte, de unde necesitatea urgentă a unei noi abordări de a încorpora tulpini mutante în test - exact ceea ce am realizat'', a menţionat ea.



''Privind înainte, discuţiile sunt deja în desfăşurare pentru a explora o posibilă lansare a testelor la NHS, care sperăm să se întâmple curând'', a afirmat de asemenea profesorul Delibegovic, care a lucrat alături de parteneri din industrie, Vertebrate Anticorpi Ltd şi colegii din NHS Grampian pentru a dezvolta noi teste folosind tehnologia inovatoare a anticorpilor cunoscută sub numele de EpitoGen.



Echipa, finanţată de Biroul ştiinţific de răspuns rapid al guvernului scoţian în programul de cercetare privind COVID -19 (RARC-19), a utilizat inteligenţa artificială numită EpitopePredikt pentru a identifica elemente specifice sau ''puncte fierbinţi'' ale virusului care declanşează imunitatea organismului.



Cercetătorii au putut apoi să dezvolte o nouă modalitate de a prezenta aceste elemente virale aşa cum ar apărea în mod natural în virus, folosind o platformă biologică pe care au numit-o EpitoGen Technology.



Această abordare îmbunătăţeşte performanţa testului, ceea ce înseamnă că sunt incluse doar elementele virale pentru a permite o sensibilitate îmbunătăţită şi această abordare este capabilă să încorporeze mutaţii emergente în teste, sporind astfel ratele de detectare a testelor.



Dr. Robin Brittain-Long, consultant în boli infecţioase la NHS Grampian şi membru al echipei de cercetare, a declarat: ''Această nouă platformă de testare adaugă sensibilitate şi specificitate crucială actualelor teste serologice disponibile şi are potenţialul de a monitoriza imunitatea individuală şi a populaţiei într-un mod care nu a fost posibil înainte''.



''În activitatea mea, am experimentat de prima dată efectele dăunătoare pe care acest virus le poate avea asupra oamenilor şi sunt foarte încântat să adaug un alt instrument în cutia de instrumente pentru a combate această pandemie'', a spus el.



Platforma EpitoGen poate fi de asemenea utilizată pentru dezvoltarea de teste de diagnostic de înaltă tehnologie pentru boli infecţioase şi autoimune precum diabetul de tip 1.

