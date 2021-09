Marea Britanie ar putea recurge la armată pentru a rezolva criza şoferilor de camion

Grant Shapps

"Voi analiza orice posibilitate, orice modalitate prin care poate fi rezolvată această situaţie", a declarat vineri Grant Shapps pentru BBC. "Cu privire la o posibilă implicare a armatei, desigur dacă acest lucru va ajuta la ceva îi vom implica", a adăugat Shapps.



Referindu-se la o posibilă modificare a regimului vizelor pentru şoferii străini, ministrul Transporturilor a apreciat că aceasta nu va ajuta la rezolvarea problemei. "Aşa cum am mai spus, ceea ce nu vreau să facă este să recurg la şoferii ieftini din Europa pentru ca apoi să vedem cum şoferii noştri sunt excluşi", a declarat Grant Shapps.



Ieşirea din UE a Marii Britanii a însemnat pierderea unui uriaş rezervor de mână de lucru. Peste 50.000 de emigranţi au plecat din Marea Britanie în al doilea semestru al anului trecut, potrivit unor estimări guvernamentale, iar analiştii se aşteaptă la un număr şi mai mare în acest an. Firmele din industria alimentară şi companiile de logistică au avertizat în repetate rânduri că le lipsesc aproximativ 100.000 de şoferi de camion, ceea ce ar putea conduce la apariţia unor rafturi goale în supermarketuri.



Vineri, grupul petrolier BP a anunţat că a închis, temporar, unele dintre cele aproximativ 1.200 de benzinării din Marea Britanie din cauza lipsei de benzină şi motorină, ca urmare a lipsei de şoferi de cisternă. Esso, o divizie a ExxonMobil, a anunţat şi ea că unele din cele 200 de benzinării ale sale au fost afectate de aceeaşi problemă.



Separat, lanţul McDonald's a fost nevoit să scoată milkshake-urile şi băuturile îmbuteliate din meniul restaurantelor sale din Marea Britanie iar lanţul de restaurante Nando a epuizat stocurile de carne de pui, pe fondul problemelor apărute de-a lungul lanţurilor de aprovizionare care au afectat întreaga economie britanică.



Chiar dacă ministrul Transporturilor, Grant Shapps, a spus că va face tot ceea este nevoie pentru a rezolva această criză, atât transportatorii cât şi companiile de logistică au avertizat că nu există soluţii rapide la această problemă şi că orice modificare a procedurilor pentru obţinerea carnetului de şofer de camion sau a regimului vizelor pentru şoferii din străinătate ar putea fi mult prea tardivă pentru a rezolva problemele cu provizionarea înainte de Crăciun, deoarece retailerii trebuie să îşi facă stocuri cu câteva luni înainte de perioada aglomerată de sfârşit de an.

