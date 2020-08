Declaratii Vela la Ministerul de Interne EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cetățenii onești ai acestei țări nu trebuie să se teama. Suntem o țară sigură în ceea ce privește ordinea publică. Autoritățile statului cu atribuții în gestionarea siguranței cetățeanului trebuie să aibă maturitatea înțelepciunea și profesionalismul pentru ca toți cetățenii acestei țări să se simtă în siguranță. Încă de la începutul mandatului, am susținut că am toleranță zero față de încălcarea legii, cu atât mai mult dacă este vorba despre un angajat al nostru care nu a înțeles de ce parte a baricadei se află (...) Vă asigur încă o dată că orice cetățean care încalcă legea va suporta rigorile ei, iar cetățenii cinstiți vor fi protejați, a transmis Vela, într-o declaraţie la sediul MAI.

"Ne dorim o ţară normală, în care să ne creştem copiii în siguranţă", a spus el.

