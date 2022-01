Marcel Ciolacu (PSD): Sunt soluții pentru creşterea procentului din PIB alocat pensiilor, PNNR trebuie optimizat

"Noi avem un angajament în ceea ce priveşte pensiile şi cred că o să-l discutăm în interiorul coaliţiei. (...) Nu sunt plafonate (pensiile - n.r.). În primul rând, am vorbit de la început, de când a fost constituită această coaliţie, de o optimizare a PNRR. În al doilea rând, nu plafonează Comisia Europeană niciun plafon în direcţia pensiilor. Vom discuta şi cu specialiştii, să vedem. Este trecută acolo o contribuţie la Pilonul 2 care să rămână în continuare, nu avem nimic împotrivă, dar să nu fie prinsă în acest procent. Deci, există soluţii tehnice", a declarat liderul PSD la sediul central al partidului.



În ceea ce priveşte preţurile la energie, el spune că este vorba despre "o criză artificială".



"Este o trecere peste o criză. Noi avem o criză totuşi artificială. Preţul de producţie nu a crescut la energia electrică şi nici la gaze. Este normal să intervii în cazul în care există această disfuncţionalitate între cerere şi piaţă", a explicat Ciolacu.



Întrebat ce plafon ar putea să fie, liderul PSD a spus: "Vom vedea. Vom veni pe 1 aprilie. (...) Ai 6 luni cu 3 ani şi am văzut că Franţa a făcut pe un an de zile. Dacă şi alte state europene au recurs la acest lucru, cred că nu este o problemă să recurgă şi România (la plafonare - n.n.).

