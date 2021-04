Marcel Ciolacu: PSD ia în considerare greva parlamentară

Președintele PSD, Marcel Ciolacu / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Eu nu pot să instig oamenii să iasă acum în stradă. Eu, de exemplu, susţin vaccinarea, eu sunt de acord că oamenii trebuie să se vaccineze, am lămurit-o şi pe mama mea, pe rudele mele şi pe socrii mei. Cred că în acest moment cea mai bună soluţie este vaccinarea. Nu există altă soluţie. Sunt total de acord că nu trebuie să fie obligativitatea vaccinării. (...) Eu cred că purtarea măştii în acest moment este benefică. Aşa consider eu. Nu pot să instig acum, să scot, credeţi-mă că încă are capacitatea PSD, părerea mea că acum o are şi mai mare, să scoată zeci de mii de oameni în stradă. Nu pot să îmi asum ca eu să îmbolnăvesc oameni în acest moment. Eu nu pot să îmi asum acest lucru", a afirmat Marcel Ciolacu la postul de știri Antena 3, citat de Agerpres.

Întrebat dacă PSD ia în considerare o grevă parlamentară, Ciolacu a spus: "Categoric. Am vorbit în seara aceasta cu liderul..., mergem la comisii şi Opoziţia nu mai merge la plen. A vrut domnul Iohannis şi Parlamentul său? Ia, domnule! O să vorbim şi cu cei de la AUR, dacă tot nu contează opoziţia".

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a anunţat luni depunerea moţiunii simple împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, și a solicitat să fie dezbătută în această săptămână.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis marţi ca moţiunea să fie dezbătută în plen lunea viitoare, urmând să fie votată miercuri.

Simonis a afirmat că Biroul permanent a încălcat regulamentul la stabilirea calendarului dezbaterii moţiunii, iar preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, şi reprezentanţii PNL, USR PLUS, UDMR şi ai minorităţilor au făcut "scut" în jurul lui Vlad Voiculescu.

Potrivit lui Simonis, moţiunea va fi dezbătută la 9 zile de la depunere, şi nu în 6 zile, cum prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor.

