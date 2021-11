Joia viitoare, România va avea un guvern legitim. Așa s-au angajat liderii PNL, PSD și UDMR joi seară. S-au putut așeza din nou la masă după ce, dimineață, liberalii l-au votat în unanimitate pe Nicolae Ciucă pentru a fi propunerea partidului de șef al guvernului. Acum avem doi premieri susținuți de fiecare dintre cele două partide care au convenit o rocadă a premierilor - Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Nu se știe care va fi mai întâi premier pentru un an și jumătate.

ACTUALIZARE "Am încheiat o rundă consistentă de negocieri. Am reuşit să înaintăm pe aspecte care erau în dezbatere la nivelul coaliţiei. S-au făcut paşi importanţi atât pe ceea ce înseamnă pachetul social, cât şi pe ceea ce înseamnă faptul că agreem să găsim soluţii astfel încât nu creştem taxele şi am stabilit să avem un procent de 7% pentru investiţii în programul de guvernare, în bugetul anului viitor, şi cred că ceea ce este cel mai important - un calendar, astfel încât până joi să avem Guvern. (...) S-a stabilit termenul limită astfel încât joi să avem un Guvern", a spus Ciucă, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă PNL va ceda Ministerul Finanţelor, Nicolae Ciucă a arătat că nu s-a stabilit şi că negocierile vor continua.

"În funcţie de negocieri, se va stabili", a spus Ciucă.

El a afirmat că propunerea de premier din partea coaliţiei va fi stabilită în zilele următoare.

"Urmează să stabilim mâine. Ne vedem din nou. Au loc negocieri începând cu ora 12.00. Ca atare, toate aceste detalii vor fi stabilite în întâlnirile viitoare", a afirmat Ciucă.

Chestionat dacă acum are mai multe şanse să ajungă premier, el a răspuns: "Urmează ca în funcţie de toate elementele stabilite de coaliţie şi asumarea de către toate partidele a desemnării de premier atunci există şanse de reuşită".

"Dacă pornim de la premisa că vom avea din nou un eşec, atunci nu cred că ne-am mai afla aici la această oră. (...) Prima nominalizare a fost pe un guvern minoritar prin care nu am reuşit să-i determin pe ceilalţi să ne susţină, astfel încât să ajungem să fie votat în Parlament. (...) Sunt foarte multe greşeli, cred că greşelile trebuie să le avem fiecare în vedere şi să vedem ce putem face de acum înainte astfel încât să reuşim să avem guvernul", a mai spus Ciucă.

ACTUALIZARE Președintele PSD, Nicolae Ciolacu, a declarat joi seară, la finalul negocierilor cu PNL, că s-a ajuns la un acord ca joia viitoare România să aibă un guvern investit, dar nu s-a stabilit încă care partid va da primul premierul.

Liderul social-democrat a reiterat că sunt două propuneri de premier, dar nu s-a stabilit încă cine va fi primul în sistemul de rocadă stabilit împreună cu PNL.

Nu am ajuns la o discuție să vedem cine are primul ministru, a precizat Ciolacu. Șeful PSD a mai spus că vineri, la ora 12.00, vor continua negocierile cu PNL.

”Am avut discuții pe pachetul social. Rămânem în continuare să găsim noi venituri, deoarece PNL insistă să nu mărim nicio taxă. Probabil, vom lua bani din redevențe”, a mai spus Ciolacu.

Prim-vicepreşedintele PNL Gheorghe Flutur a anunţat, joi, că Biroul Executiv al liberalilor a aprobat, în unanimitate, ca propunerea liberalilor pentru funcţia de premier să fie Nicolae Ciucă, această propunere venind din partea liderului partidului, Florin Cîţu.

