Marcel Ciolacu: PSD nu a avut negocieri de a intra la guvernare sau de a nu intra la guvernare. Am discutat doar telefonic cu premierul desemnat

Marcel Ciolacu

"În acest moment PSD nu a avut negocieri de a intra la guvernare sau de a nu intra la guvernare. Singura discuţie a fost telefonică cu prim ministrul desemnat, căruia i-am trimis cele 10 priorităţi ale PSD, eventual să le prindă în programul de guvernare şi rămânând ca domnia sa să ne transmită programul de guvernare pentru o perioadă cât mai scurtă. Nu avem în acest moment o discuţie ca PSD să intre la guvernare. Nu am avut o astfel de discuţie, nu pot să mă exprim pe ceva care nici nu am discutat", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD, potrivit Agerpres.

Întrebat ce părere are despre declaraţiile premierului interimar Florin Cîţu, potrivit cărora nu vrea să se asocieze cu PSD şi nu ar vrea un guvern asumat format din PSD şi PNL, Ciolacu a răspuns: "Una dintre emisiunile mele preferate era aia cu copiii spun lucruri trăsnite. Se pare că şi când eşti om mare şi când ai de-a face cu o Românie la răscruce, alţii spun lucruri trăsnite. Ce vă pot spune cu exactitate este faptul că PSD nu poate negocia cu PNL, deoarece PNL are o decizie în acest sens.(...) PSD este obligat să stea de vorbă cu un prim ministru desemnat".

Liderul PSD a adăugat că România are nevoie de un guvern stabil şi nu de unul minoritar: "Cred că România are nevoie de un guvern nu minoritar, de un guvern stabil, pentru toate crizele pe care le are de confruntat. În cazul în care nu se poate creiona un guvern stabil, cred că cel mai bine este să ne întoarcem la români.(...) România a avut un singur guvern stabil, cel pe care şi l-a dorit preşedintele Iohannis, cel de dreapta, nu a dat şansa unui alt tip de guvern."

