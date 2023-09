Dumitru Buzatu, exclus din PSD după un vot în unanimitate în Biroul Politic Național. Paul Stănescu: N-am crezut că un om la 68 ani poate să facă asemenea lucruri

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a declarat sâmbătă, la sosirea la sediul PSD, că nu se aştepta ca preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, să ia mită.



Paul Stănescu, secretar general al PSD: Nu, nu mă așteptam la așa ceva de la domnul Buzatu, în rest fără cuvinte. Organele statului să și facă datoria. Sunt foarte dezamăgit, n-am crezut că un om la 68 ani poate să facă asemenea lucruri.

Întrebat dacă va fi exclus din PSD, Paul Stănescu a răspuns: Nu există nicio soluție, așa cum a spus Ciolacu, azi va fi exclus din PSD.

Am sunat (n.r.pe fiul lui Dumitru Buzatu) pentru că nu știam ce s-a întâmplat, am sunat pe fiul lui, pe primarul municipiului Vaslui pentru că nu-mi venea să cred, am sunat și un deputat, nu-mi venea să cred la ora aia când vedeam știrile, nu puteam să cred așa ceva, a adăugat secretar general al PSD.

Șeful Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost reținut de procurori după ce a fost prins în flagrant vineri seară de procurorii anticorupţie. Buzatu, unul dintre cei mai vechi membri PSD, primea 1,25 milioane de lei mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract, potrivit unor surse judiciare. Banii au fost găsiți în portbagajul mașinii sale.

