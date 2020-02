Claudiu Manda EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Marcel Ciolacu a reiterat după anunțul președintelui Klaus Iohannis că PSD își va face luni strategia pentru perioada următoare. El a subliniat că se aștepta la această evoluție.

"Nu pot să fiu mincinos, mă așteptam la această decizie. Președintele României a ales o variantă prelungită de criză politică. Presupun că și-o va și asuma. Noi ne vom strânge luni la partid și împreună cu colegii mei vom face planul și strategia pentru perioadă următoare", a declarat președintele interimar al PSD, citat de Mediafax.

"Mâine (vineri-n.r) o să mă văd cu juriștii de la partid și îmi confer acest drept, în calitate de președinte al Camerei Deputaților voi face o sesizare să vedem cât de legală este și dacă nu a fost declanșat un conflict juridic constituțional. Este în funcție ca și interimar. Premierul desemnat nu este susținut de nimeni", a declarat Marcel Ciolacu la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", Mediafax.

Întrebat când va depune această sesizare, Ciolacu a precizat că "în termen legal".

Liderul interimar al PSD a mai subliniat că nu știe încă exact ce tip de sesizare va depune PSD, pe ce motiv. Acest lucru va fi decis în funcție de argumentele juriștilor.

Claudiu Manda a declarat la TVR că PSD a luat act de nominalizarea anunțată de președintele Klaus Iohannis.

"Bănuiesc că l-a propus pe principiul că știe bătaie că a mai luat, motiv pentru care eu cred că Partidul Social Democrat nu va vota un nou guvern Ludovic Orban", a subliniat Manda.

"Să dai 25 de ordonanțe într-o zi întreagă, într-o după-amiază întreagă, până noaptea ca hoții, să nu știm nici astăzi textul acelor ordonanțe să comentăm despre ce am mai auzit și noi din presă de efectele acestor ordonanțe arată că domnul Orban nu are cum să revină din nou, cu o susținere eventual sau cu un vot din partea PSD-ului la Palatul Victoria", a ținut să sublinieze Claudiu Manda.

Gabriela Firea, primarul Capitalei, s-a declarat uimită de anunțul președintelui.

"Unii sunt sunt chiar stupefiați. Unii sunt chiar mai greu de stupefiat, pentru că m-am călit în ultimii ani. Este anormal ce se întâmplă. Practic, președintele ne demonstrează că sfidează Parlamentul, iar sfidând Parlamentul îi desconsideră și pe români. În momentul în care nesocotești faptul că ieri în cadrul unei moțiuni de cenzură Guvernul Orban a căzut și cu un scor hotărâtor, nici măcar la limită, trebuie să ții cont de cetățeni, adică de Parlament. Nu trebuie să ții cont că cetățenii sunt într-o parte și Parlamentul în cealaltă parte", a declarat Firea la un post de știri citat de Mediafax.

Preşedintele USR, Dan Barna, a anunţat că i-a transmis deja prim-ministrului desemnat, Ludovic Orban, că prioritare rămân alegerile anticipate.



"Am discutat în urmă cu câteva minute cu Ludovic Orban, premierul interimar, şi, în acelaşi timp, nominalizat de preşedinte pentru preluarea unui nou mandat. I-am zis domnului Orban că prioritatea noastră rămân alegerile anticipate. Experienţa ultimelor luni ne-a arătat că majoritatea toxică din Parlament se va opune cu toate forţele ori de câte ori privilegiile îi vor fi puse în pericol. Am văzut asta zilele trecute, când teama de alegerea primarilor în două tururi i-a mobilizat într-un mod demn de o cauză mai bună", a scris Barna pe Facebook, imediat după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis.



El a precizat că "România nu are nevoie de o criză politică prelungită".

"Am fost de acord că România nu are nevoie de o criză politică prelungită şi, de aceea, ne vom întâlni la începutul săptămânii următoare pentru a identifica care sunt paşii concreţi pe care îi putem face pentru ajunge cât mai repede la scopul comun: anticipate şi o majoritate parlamentară care să reprezinte într-adevăr voinţa românilor", a mai subliniat Barna.

