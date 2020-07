Marcel Ciolacu a anunțat că va propune în CEx dizolvarea PSD Ilfov

Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD: „Joi vom avea un CEx și voi propune dizolvarea organizației și numirea unei echipe interimare la Ilfov”.

Marcel Ciolacu a spus că a aflat din presă că organizația PSD Ilfov ar fi controlată de persoane din lumea interlopă.

Marcel Ciolacu: „Sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo să fim pregătiți și la Ilfov de alegeri. Este inadmisibil așa ceva. Am aflat și eu din presă. Nu am crezut așa ceva. Am avut o discuție cu președintele organizației acum aproximativ o lună de zile. I-am spus că în echipa dânsului există o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă și chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcție, respectiv de secretar executiv”.

