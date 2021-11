Marcel Ciolacu, propunerea PSD de prim-ministru. Grindeanu: Nu am votat să fie premier peste un an jumate. Am votat să fie premier acum

ACTUALIZARE: Consiliul Politic Naţional al PSD a decis, miercuri, să îl propună pe Marcel Ciolacu drept candidat la funcţia de premier.

"CPN a decis în unanimitate să îl susţină pe preşedintele Marcel Ciolacu pentru poziţia de premier. Am decis, de asemenea, să acceptăm sistemul de rotaţie al premierilor", a declarat, într-o conferinţă de presă, prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Întrebat de ce PSD nu a stabilit tot prin vot ca Ciolacu să fie primul premier în sistemul de rotație, Grindeanu a spus: "Noi nu am dat un vot ca Marcel Ciolacu să fie premier peste un an și jumătate. Noi nu avem nevoie de încurajări de grup, nu suntem la alcolicii anonimi".

___________________________________________________________________

ACTUALIZARE: Florin Cîțu a reiterat miercuri decizia conducerii partidului ca primul premier în rotaţia decisă cu PSD să fie de la PNL şi s-a arătat dezamăgit de o parte dintre colegii din partid: "Am văzut că sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul să fie desemnat de alte partide, este bizar, dar asta e”.

"Trebuie să ne întâlnim astăzi să vedem care este soluţia de compromis (...) PNL a făcut un compromis când am decis că vom face o coliţie de guvernare cu PSD, cred că am colegi în partid care vor să mai facem câteva compromisuri, doar să mergem mai departe”, a mai spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă e dispus să meargă la Cotroceni cu alt nume de premier, Florin Cîţu a arătat că decizia clară este premier PNL, în primă fază. ”Vom vedea în partid care este acel premier. Am văzut că sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul să fie desmenat de alte partide. E bizar, dar asta este”, a arătat el.

Florin Cîţu a reiterat că dacă se va ajunge la o soluţie, partidele vor merge cu o propunere comună de premier la Palatul Cotroceni şi a arătat că speră ca negocierile să se încheie cât mai repede.

”În momentul în care vom avea o soluţie, vom merge cu o propunere comună (..). Sper cât mai curând, e clar că avem nevoie de guvern, dar spun ce am spus şi ieri, dacă grăbim lucrurile este posibil să nu facem o coaliţie care să reziste pe termen lung”, a mai spus Cîţu.

_____________________________________________________________________________

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că mai mult ca sigur social-democraţii vor avea o şedinţă a Consiliului Politic Naţional, în care se va decide pe cine propun prim-ministru, precizând că va solicita în negocierile cu PNL şi UDMR ca prima rotaţie de premieri să aparţină PSD.

"Astăzi mai mult ca sigur că se va finaliza acest program de guvernare pe toate capitolele, şi social, şi Justiţie. Mai mult ca sigur PSD va face astăzi un Consiliu Politic Naţional, unde va decide cine va fi prim-ministrul desemnat, aşa cum am şi spus că o să o facem, dar cel mai important este să nu construim ceva neţinând cont de absolut nimic, numai de interese personale. Trebuie să ţinem cont în primul rând de voinţa românilor. Vă reamintesc că PSD a câştigat alegerile generale. Dacă vom construi ceva normal şi vom ţine cont în primul rând de voinţa românilor, sunt ferm convins că va fi o coaliţie funcţională şi vom avea un guvern al României eficient", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.



El a adăugat că, din moment ce PSD a câştigat alegerile generale, este normal să solicite ca primul premier din rotaţie să aparţină social-democraţilor.

Ulterior declaraţiei lui Ciolacu, PSD a anunţat că întâlnirea Consiliului Politic Național va avea loc de la ora 13.00, la sediul central din Șoseaua Kiseleff.

ŞTIRILE ZILEI