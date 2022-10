Marcel Ciolacu, președintele PSD: La anul nu se mărește nicio taxă. Despre impozite: Le-am descentralizat către autoritățile locale

"La anul nu se mărește nicio taxă", a declarat astăzi Marcel Ciolacu. Președintele PSD a spus că, prin PNRR, Coaliția și-a asumat jaloane de modificare de scoatere a unor excepții. "Lucru care s-a întâmplat. Nici anul acesta, prin toate modificările de la Codul Fiscal, nu s-a venit cu măriri de taxe. S-au scos anumite excepții cerute de toate organismele financiare internaționale, lucru corect. Eu nu am auzit de nicio mărire de taxe".

Referindu-se la majorările de impozite, Marcel Ciolacu a spus: "Vreau să vă spun că acest lucru s-a întâmplat deja. Și asociațiile municipiilor, președinților de județ, ale orașelor au spus că, neterminându-se digitalizarea sistemului în ANAF, nu se poate aplica acea grilă notarială. Și atunci s-a luat decizia ca să descentralizezi către autoritățile locale. Am descentralizat aceste taxe către autoritățile locale, ele creând un echilibru bugetar. Trebuie să ținem cont de faptul că avem cele mai mici venituri din Uniunea Europeană din impozitarea proprietăților, sub 2%. Media europeană este de 4,6%. Există o diferențiere corectă, una este o clădire în mijlocul Bucureștiului și alta este o clădire în mjlocul municipiului Hunedoara. Vorbim de o plajă pe care am lăsat-o".

ŞTIRILE ZILEI