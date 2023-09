Marcel Ciolacu: Cei care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor ar putea rămâne fără maşină

Cei care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor ar putea rămâne fără autovehicul, a anunţat sâmbătă premierul Marcel Ciolacu, lider al PSD, care a prezentat o propunere legislativă a social-democraţilor în acest sens.

Marcel Ciolacu

"Domnul Robert Cazanciuc ne-a prezentat modificările legislative în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri şi este o prioritate legislativă. Vom veni cu această propunere în primele două săptămâni ale acestei legislaturi a Parlamentului. Vor fi măsuri şi pentru cei care vor conduce sub influenţa alcoolului. Vor fi măsuri şi pentru cei care vor conduce sub influenţa alcoolului şi sub influenţa drogurilor, măsuri drastice şi propuneri venite şi de la colegi - ca timp de cel puţin 10 ani să nu mai aibă dreptul să deţină un permis de conducere când vor fi depistaţi de către Poliţie într-o astfel de situaţie şi chiar confiscarea autovehiculului pe care îl foloseşti în momentul infracţiunii", a precizat Ciolacu la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.





El a precizat, totodată, că există o propunere depusă la Camera Deputaţilor privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prin care "celebrele păcănele să fie eliminate din toate oraşele, aşa cum este peste tot în Europa".

