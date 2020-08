La vânătoare de gunoaie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Deranjat de peisajul dezolant de pe malul Someșul Mic, Vlad Crișan Pop, cunoscutul maratonist clujean, a decis să ia singur măsuri.

"În fiecare dimineață îmi plimb cățelul și m-a deranjat gunoiul și mizeria care s-a adunat și care a fost adus de apele mari din ultima perioadă, așa că am zis să nu fiu indiferent și, începând de sâmbătă, am petrecut o oră dimineața, alături de cățelul meu, strângând gunoaie. În prima zi am reușit să strâng un sac, duminică am reușit să strâng doi saci și astăzi am reușit să mai strâng încă doi saci".

Tânărul clujean îi îndeamnă pe toți să se alăture cauzei sale.

Pe pagina lui de socializare, Vlad le dă detalii doritorilor unde va fi zilele următoare.

Miercuri, echipa de polo va fi prezentă pe malul Someșului Mic. Nu pentru vreo competiție, ci pentru a contribui la salvarea naturii.

ŞTIRILE ZILEI