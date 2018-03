Sute de mii de oameni s-au adunat în centrul Capitalei americane la chemarea tinerilor liceeni din Parkland, Florida, supraviețuitorii masacrului de pe 14 februarie.

Printre ei, Emma Gonzalez, o tânără de 18 ani devenită una dintre figurile centrale ale mișcării pentru restricționarea accesului la arme și care a ținut un impresionant discurs despre masacrul de la liceul unde învăța.

"Şase minute şi 20 de secunde cu o armă AR15 şi prietena mea Carmen nu o să se mai plângă niciodată de lecţiile de pian. Aaron Feis nu o să o mai strige pe Kira, "Miss Sunshine", Alex Schachter nu o să mai intre niciodată în şcoală cu fratele lui Ryan (...)" - Emma Gonzalez, elevă a liceului din Parkland.

