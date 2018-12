"Cine uita e complice" este deviza sub care s-a desfășurat duminică seara la Timișoara "Marșul Eroilor". Este modul în care timișoreni îi comemorează, an de an, pe cei care au plătit cu viața pentru libertate. Peste 300 de oameni s-au rugat, au aprins lumânări și au depus coroane la mormintele celor căzuți in Revoluția din '89. 17 decembrie 1989 este ziua în care trupele de securitate și armata au deschis focul împotriva manifestanților la Timișoara.