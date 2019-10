Participanții la marș au ajuns la Colectiv EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Participanţii din București au pornit în marș pe traseul Piaţa Unirii - Splaiul Unirii - Strada Bucur - Parcul Bucur.

Numele victimelor au fost scrise pe o pânză albă.

Oamenii au păstrat un moment de reculegere şi au aprins lumânări la monumentul ridicat în memoria #Colectiv.

Aproape 100 de clujeni s-au adunat la Monumentul Memorandiştilor, au aprins lumânări, au prezentat fotografii cu victimele incendiului şi au ascultat melodii ale trupei Goodbye to Gravity.

Zeci de persoane s-au adunat și în centrul municipiului Braşov, potrivit Agerpres.

În faţa Palatului administrativ, în care îşi au sediul Prefectura şi Consiliul Judeţean, precum şi în Piaţa Sfatului, participanții au cântat, acompaniaţi de o chitară, şi au aprins lumânări.

ACTUALIZARE "Vreo 400 de oameni s-au adunat la 18.30 în Piața Unirii, acum sunt în jur de o mie, 1.500 de oameni", a transmis Adelin Petrișor pentru Telejurnal 20.00.

"Cei care au venit aici au ocupat jumătate din Piața Bucur, au adus flori, au adus și au aprins lumânări. Asta arată că oamenii nu au uitat", a relatat jurnalistul TVR.

"Am vorbit cu câțiva dintre cei care au mărșăluit din centru până aici, în Piața Bucur, și mulți erau nemulțumiți de lentoarea din dosarele Colectiv. Ei numără așa: 165 de secunde, vreo 64 de morți și vreo 200 de răniți, din care a mai murit încă un tânăr. Niciun vinovat până la această oră. Și sunt mai multe dosare. Inclusiv ieri procurorii au anunțat un nou dosar, în care este verificat modul în care autoritățile au intervenit, au anunțat începerea urmării penale in rem pentru vreo 6 infracțiuni, plecând de la ucidere din culpă și ajungând până la profanare de cadavre (...). Însă cei de aici spun că, după 4 ani, nu au niciun vinovat", a precizat Adelin Petrișor pentru principalul Telejurnal.



ACTUALIZARE "În ciuda vremii urâte, sunt câteva sute de oameni care s-au strâns în Piața Unirii. S-au întâlnit aici la ora 18.30, la 19.30 au plecat spre Piața Bucur", a transmis Adelin Petrișor pentru Telejurnal TVR 2.

"Am vorbit mai devreme cu cineva care nu avea nicio legătură cu nimeni de la Colectiv, era o doamnă care îmi spunea foarte mândră că a învățat ceva de la Colectiv și că speră că toți românii au învățat câte ceva. De exemplu, ea a devenit donatoare de sânge, se implică mai mult în viața cetății, e mai atentă, are grijă unde-i pleacă cei trei copii pe care-i are", a relatat Adelin Petrișor.

"Sunt însă foarte multe voci nemulțumite de ce s-a întâmplat sau ce nu s-a întâmplat în acești 4 ani. Oamenii sunt nemulțumiți, cei mai mulți dintre ei, de faptul că s-a bătut foarte mult pasul pe loc în procese", a subliniat jurnalistul TVR.

