Manneken Pis, statueta simbol al Bruxellesului, a primit haine noi

Regele Willem Alexander al Olandei și soția sa, regina Maxima, au fost întâmpinați de regele Philippe al Bellgiei și de regina Mathilde.

Culoarea portocalie este în mod traditional culoarea casei regale a Olandei. Manneken Pis are peste 1000 de haine, între care cele de jucător de hochei sau de cowboy.

Manneken Pis, the peeing boy statue in Brussels, has +1,000 costumes. But an orange one (the national color of the Netherlands) was still missing. Today, the day before Willem-Alexander and Máxima will pay a State Visit to Belgium, he wears one - thanks to the Dutch embassy. pic.twitter.com/bgkKhiWZws