Manifestaţiile din Iran se extind, în urma decesului unei tinere arestate de poliţia moravurilor. Mii de femei și-au dat jos vălul

Manifestanţii au ieşit pe străzi în 15 oraşe din Iran, blocând circulaţia, incendiind coşuri de gunoi şi maşini ale poliţiei, aruncând cu pietre asupra forţelor de securitate şi scandând sloganuri ostile puterii.



Poliţia a folosit gaze lacrimogene şi a făcut arestări pentru a dispersa mulţimea, a precizat agenţia de presă iraniană.



Bărbaţi şi femei, dintre care multe şi-au dat jos vălul, s-au adunat la Teheran şi în alte mari oraşe din ţară, în special la Mashhad (nord-est), Tabriz (nord-vest), Tasht (nord), Ispahan (centru) şi Kish (sud), a adăugat IRNA.

Protestatarii au scandat „Femei, viață, libertate!”, au făcut de tabără, s-au ciocnit cu poliția. Unii au distrus afișe ale Liderului Suprem al țării strigând: „Moarte dictatorului!”.

The scenes in Iran are astonishing. How far will these protests go? pic.twitter.com/AJeHB0yyYB



Guvernatorul Kurdistanului, Ismail Zarei Koosha, a declarat marţi că trei persoane au fost ucise în timpul manifestaţiilor din provincie.



Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani şi originară din regiunea Kurdistan (nord-vest), a fost arestată la 13 septembrie la Teheran, când era în vizită cu familia, pentru că 'purta haine necorespunzătoare', de către poliţia moravurilor, o unitate însărcinată cu aplicarea unui cod vestimentar strict pentru femei în Republica Islamică a Iranului.



În Iran, acoperirea părului este obligatorie în public. Poliţia moravurilor le interzice de asemenea femeilor să poarte paltoane scurte, deasupra genunchiului, pantaloni strâmţi şi blugi găuriţi, precum şi ţinute viu colorate, printre altele.



Masha Amini a intrat în comă după arestarea sa şi a decedat la 16 septembrie la spital, conform televiziunii de stat şi familiei.



Moartea sa a declanşat proteste violente, precum şi declaraţii de condamnare la nivel internaţional.



În urma unor condamnări ale ONU, SUA, Franţei şi altor ţări în privinţa cazului Amini şi a gestionării protestelor de către forţele iraniene, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, Nasser Kanani, a spus că acestea sunt 'poziţii intervenţioniste străine'.

Unprecedented scenes in Iran: woman sits on top of utility box and cuts her hair in main square in Kerman to protest death of Mahsa Amini after her arrest by the morality police. People clap their hands and chant “Death to the dictator.” pic.twitter.com/2oyuKV80Ac