Manifestație de solidaritate la Ambasada Ucrainei din București, sâmbătă, de la 16.30

Ucraina

”Acesta este un moment în care nu putem sta deoparte: o națiune cu care împărțim granițe este pusă la încercare. Mai mult, securitatea întregii Europe este pusă sub semnul întrebării. Astăzi nu mai este vorba doar despre propagandă, știrile false sau dezinformările cu care deja ne-am obișnuit, de data aceasta, tancurile, armele, soldații au înconjurat un stat vecin care aspiră la un destin european. Un șef de stat autocrat a găsit de cuviință să își trimită trupele de ”păstrare a păcii” în teritorii a căror independență le-a recunoscut-o, încălcând integritatea și suveranitatea Ucrainei. Mii de vieți nevinovate sunt nevoite să își părăsească locuințele, alte milioane trăiesc sub amenințarea unei invazii. Sub ochii tuturor, Vladimir Putin a negat dreptul Ucrainei de a exista ca stat, ca națiune. Deși par să nu fie multe lucruri pe care le putem face, putem striga împreună: Suntem alături de Ucraina!”, mai arată organizațiile semnatare.

Printre organizatori se numără Corupția Ucide, Geeks for Democracy și Vedem Just.

