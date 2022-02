Miting de solidaritate la Ambasada Ucrainei la București EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Numeroși bucureșteni s-au adunat sâmbătă în fața Ambasada Ucrainei pentru a-și manifesta solidaritatea în fața invaziei Rusiei.

Cu bannere și un steag format din cartoane galbene și albastre în culorile steagului Ucrainei, oamenii au cântat și au îndemnat la pace. „Fără graniţe, fără război”, „Fără Putin. Fără război” „Pace pentru Ucraina. Pace pentru lume”, sunt câteva dintre mesajele scrise pe afișele lor.

Un incident a avut loc, sâmbătă seară, în timpul manifestaţiei din faţa Ambasadei Rusiei la Bucureşti, preşedintele asociaţiei "Corupţia ucide", Florin Bădiţă-Nistor, aruncând cu vopsea roşie pe un portret al preşedintelui rus, Vladimir Putin, expus pe panoul informativ de pe gardul misiunii diplomatice. "Putin, you've got blood on your hands!'' (Putin, ai mâinile murdărite cu sânge n.red.), au scris cei de la "Corupţia ucide" pe pagina lor de Facebook.

"În timpul protestului din faţa Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, Florin Bădiţă-Nistor, preşedintele 'Corupţia ucide', şi-a pictat faţa şi mâinile cu vopsea roşie şi a marcat portretul lui Putin, pentru a transmite acest mesaj puternic împotriva agresiunii ruse în Ucraina! Jandarmii au intervenit, au încercat să îl salte pe Florin, l-au băgat într-o maşină a Jandarmeriei care a fost blocată de protestatari. În cele din urmă, Florin a fost eliberat şi a putut să îşi explice mesajul în faţa camerelor de luat vederi ale presei", arată sursa citată.

