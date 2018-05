MANIFEST împotriva poluării și defrișărilor EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

„Este o luptă a mea cu semenii mei, să-i fac să conştientizeze că se întâmplă ceva rău, relaţiile dintre oameni sunt urâte, relaţiile cu mediul, cu natura.... Unde punem piciorul distrugem...Ca artist nu pot să ies pe stradă să ţip, manifest prin anumite simboluri” – Mihai Țopescu.

Mihai Ţopescu se foloseşte de culori pe care le transpune în artă şi trage semnale de alarmă. Punctul culminant al proiectului MANIFESTUL a fost intervenţia din vara anului trecut, în pădurea Dumbrava din satul Poienari, pe şoseaua care duce de la Târgu Jiu spre Râmnicu Vâlcea. Peste 600 de copaci au fost invadaţi de culoare, pentru a atrage atenţia asupra defrişărilor ilegale.

“Spre surprinderea mea a avut un impact vizual şi are în continuare şi un impact mediatic. Am vrut să demonsrtrez cu această expoziţie că acest eveniment de la Poienari Gorj nu a fost întâmplător şi am adus aici la Mogoşoia această instalaţie, este o instalaţie care are amprenta a ceea ce am făcut eu la Poienari, atât cea din exterior cât şi cea din interior pentru că mă folosesc de anumite elemente în acţiunile mele prisme, stâlpi, coloane dar colorate. Aceste elemente au devenit simbolul MANIFESTULUI meu împotriva poluării, defrişărilor. Arta nu dă răspunsuri, arta pune întrebări” - Mihai Ţopescu.

Proiectul de land art a fost transpus în sculptură-obiect-instalație și este expus la Galeria Cuhnia a Palatelor Brâncoveneşti de la Mogoșoaia.

Elementele colorate au devenit simbolul manifestului iniţiat de Mihai Ţopescu şi au fost expuse de-a lungul timpului pe un munte, pe deal, pe lac, pe mare, în pădure, pe stradă dar şi în faţa instituţiilor publice.

ŞTIRILE ZILEI