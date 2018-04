Discuţiile dintre președintele american, Donald Trump, și premierul nipon, Shinzo Abe, sunt extrem de importante: Japonia este unul dintre cei mai importanţi aliaţi asiatici ai Statelor Unite şi priveşte cu neîncredere recenta şi surprinzătoarea relaxare venită de la Phenian. Evident, Coreea de Nord a fost capul de afiş al discuţiilor.

Donald Trump, preşedintele SUA: Rezolvăm foarte multe lucruri. Multe lucruri extraordinare între ţările noastre. Vă mulţumim că sunteţi alături de noi.

Donald Trump și Shinzo Abe s-au întâlnit în locul preferat al preşedintelui american, clubul său de golf din Florida, Mar-a Lago. Despre conţinutul discuţiilor însă, oficialul de la Casa Albă nu a dat detalii.

Donald Trump, preşedintele SUA: Am avut discuţii cu Coreea de Nord la nivel foarte înalt, nu spun mai multe, dar am avut discuţii la nivel foarte înalt şi merg foarte bine, dar o să vedem ce se mai întâmplă.

Presa americană a afirmat că preşedintele a vorbit chiar la telefon cu omologul său nord-coreean, dar Donald Trump nu a confirmat informaţia.

Pe Twitter, el a scris că actualul director CIA, Mike Pompeo, a stabilit o relaţie foarte bună cu Kim Jong Un.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!