Aproape șase sute de pacienţi internaţi la Spitalul Universitar din Capitală s-au îmbolnăvit din cauza unor bacterii luate din spital. Datele sunt pentru primele 8 luni ale acestui an şi au fost făcute publice de managerul unităţii, care susţine însă că cifrele sunt mici comparativ cu instituţii medicale din Vest. În vară, spitalul a fost în centrul unui scandal, după ce mai mulţi asistenţi au reclamat că nu sunt dezinfectanţi, protocoalele medicale sunt încălcate, iar vieţile pacienţilor sunt în pericol. Managerul neagă aceste acuzaţii.

Dacă dezinfectanţii au lipsit din unele secţii, este vina asistentelor-şefe, a declarat Adriana Nica. Substanțele lipseau complet din cabinetul de Medicina Muncii şi cel de Psihiatrie.

Dr. Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: Nu s-au gospodărit să aibă. Aceşti dezinfectanţi erau la nivelul spitalului. Directorul de îngrijiri împreună cu directorul medical merg aproape zilnic şi controlează.

Peste 20 de angajaţi au fost sancţionaţi disciplinar pentru că nu şi-au făcut treaba în lupta cu bacteriile din spital, care au infectat peste 570 de pacienţi din cei aproape 30 de mii internaţi, în primele opt luni ale anului.

Managerul îi acuză pe asistenţii care au făcut grevă în vară că au dezinformat şi au indus panică în pacienţi.

Dr. Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: Cei care au afirmat că au spălat instrumentar cu apă şi săpun au fost instruiți. Nu au respectat aceste proceduri și protocoale punând ei inșiși în pericol viața bolnavilor. Pentru ceea ce au făcut vor răspunde și penal.

Daniel Simion, asistent medical: De ce noi nu aveam materiale dacă erau materiale?

Reporter: De ce aţi acceptat să folosiţi apă şi săpun pentru dezinfecţie?

Daniel Simion, asistent medical: Păi nu aveai ce să faci. Ce le făceai dacă îţi cerea să operezi în continuare?!?

Mariana Lucea, asistentă medicală concediată pe motive disciplinare: Eu am sesizat de atâtea ori ce se face. Nu am făcut eu personal. E adevărat că am sesizat verbal, nu în scris. Dovezile sunt la mine şi la colegul meu și în tot spitalul.

Operaţiile se fac acum în săli improvizate. Blocul operator nou este gata din 2015, dar nu are dotări. Managerul speră că la anul sălile moderne vor fi folosite.

S-a cerut şi autorizaţie pentru folosirea unui aparat scump, găsit într-un depozit.

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, pe 12 octombrie: Am constatat că s-ar putea să existe nişte probleme de natură penală la modul în care s-au făcut achiziţiile din fondurile Ministerului Sănătăţii. Întregul raport al acestui control va fi trimis la Parchet.

Fostul manager al spitalului, profesorul Catalin Cîrstoiu, a declarat pentru TVR ca aparatul a fost cumpărat în 2014, pentru operații cardiovasculare în noul bloc operator, care nu este încă deschis. Acesta a mai precizat că, în trecut, nu au fost încheiate contracte cu Casa de Asigurări pentru RMN şi tomografii în ambulatoriu fiindcă nu a primit o propunere fundamentată de la şefii de secţie.

