Managerul Spitalului de boli infecțioase din Iași a descoperit probleme la instalațiile spitalului mobil de la Lețcani. Ministrul Sănătății trimite Corpul de control

Managerul Spitalului de boli infecţioase "Sfânta Parascheva" din Iaşi, medicul Carmen Dorobăţ, a declarat că a depistat probleme cu instalaţia de încălzire a spitalului mobil de la Leţcani. În cazul în care temperaturile vor scădea sub minus 7 grade Celsius, ţevile ar putea să îngheţe. Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că va trimite Corpul de control la Leţcani.

Spitalul mobil de la Lețcani / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

ACTUALIZARE "La solicitarea preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi (Costel Alexe - n.r.) am format o echipă de experţi care va veni de la Bucureşti, precum şi Corpul de Control, pentru a putea evalua dacă activitatea care se desfăşoară în acest moment dacă este propice pentru următoarea perioadă tratării pacienţilor şi dacă oferă siguranţă personalului medical. Ca şi repere sunt cele sesizate de Direcţia de Sănătate Publică", a declarat ministrul Nelu Tătaru în cadrul unei conferinţe de presă susţinute după ce a vizitat Spitalul mobil de la Leţcani, citat de Agerpres.



ACTUALIZARE "În ceea ce priveşte instalaţia de încălzire, am înţeles de la o echipă tehnică care a fost aici la solicitarea DSP şi Instituţiei Prefectului, problema am înţeles că este la ţevile care asigură aprovizionarea cu apă. De exemplu, nu ar rezista la temperaturi de minus 7 grade. Partea de canalizare, în ceea ce priveşte îngheţul, va avea probleme. Aparatele care asigură încălzirea înăuntru nu vor funcţiona, ne-au spus experţii, la minus 7 grade. Aceste informaţii le-am primit în urma unei evaluări făcute împreună cu DSP în urmă cu ceva zile", a declarat managerul Spitalului de boli infecţioase, potrivit Agerpres.

Problemele au fost descoperite după ce temperaturile au început să scadă iar la spitalul mobil au fost aduşi primii pacienţi.



"Problemele au apărut pe măsură ce noi am adus pacienţii şi cadrele medicale ne-au semnalat disfuncţionalităţi, din momentul în care persoanele au stat aici 24 de ore din 24. Aceste probleme le vezi atunci când te muţi în casă, atunci când vezi pas cu pas că pot apărea tot felul de dificultăţi. Noi am văzut asta în momentul în care cadrele medicale au venit aici pentru a lucra. Suntem contra cronometru din punct de vedere al factorului climatologic, pentru că nu ştim ce surprize ne asigură vremea şi vrem să facem spitalul funcţionabil pentru a nu avea probleme pe tot parcursul iernii. Ne bucurăm că am găsit deschidere la autorităţile locale", a spus Carmen Dorobăţ.

O altă problemă cu care se confruntă noua unitate medicală este cea a asigurării cu oxigen pentru pacienţii infectaţi cu COVID-19 care sunt aduşi la terapie intensivă.



"După normele europene (spitalul - n.r.) trebuie să aibă o soluţie de rezervă. Am găsit această soluţie de rezervă, o staţie cu butelii de oxigen. Urmează ca în perioada următoare să fie amplasat un stocator de oxigen care va fi în măsură să aprovizioneze toate cele 48 de paturi de terapie intensivă. În momentul de faţă avem patru pacienţi la terapie intensivă", a declarat Carmen Dorobăţ.



La rândul său, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, cel care a făcut achiziţia spitalului mobil de la Leţcani, susţine că unitatea medicală nu ar trebui să aibă probleme din punct de vedere tehnic în sezonul rece întrucât instalaţiile sunt îngropate la o adâncime de un metru. "Sistemul de evacuare a apei, instalaţia de canalizare şi instalaţia de încălzire a apei sunt îngropate la o adâncime de un metru. Înainte de a se turna asfaltul s-au pus toate instalaţiile de canalizare, de apă şi pentru partea electrică. Acest spital are o instalaţie proprie de tratare a apei", a declarat fostul preşedinte al CJ Iaşi.

ŞTIRILE ZILEI