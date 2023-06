Managerul Spitalului Caracal şi doi foşti directori ai unităţii, puşi sub control judiciar de DNA

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2020-2021, când era în toi pandemia de Covid, aceștia ar fi făcut demersuri că obțina fonduri europene, 740 de mii de lei, bani pe care i-au folosit ca să acorde în mod ilegal stimulente de risc personalului care avea contact cu pacienți suspecți sau confirmați cu Covid 19.

Totuși, doar o parte din angajații spitalului - 136 de persoane - au beneficiat de aceste stimulente, în valoare totală de peste 320 de mii de lei.

Restul de 45.000 lei, nu au mai ajuns la 19 persoane care erau îndreptățite să primească banii.

Potrivit unui comunicat al DNA, toate cele trei persoane puse sub control judiciar sunt inculpate pentru complicitate, sub forma participaţiei improprii, la folosirea sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.