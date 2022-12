Mama cunoscutului traficant de arme Viktor Bout mulțumește pentru eliberarea acestuia, în schimbul baschetbalistei Brittney Griner "Sunt foarte recunoscătoare. Mă plec adânc în fața Ministerului rus de Externe"

Bout, supranumit "Negustorul Morții", este un fost locotenent-colonel sovietic pe care Departamentul de Justiție al SUA l-a descris cândva ca fiind unul dintre cei mai prolifici traficanți de arme din lume.

Viktor Bout, care ispășea o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în Statele Unite, a fost eliberat din detenție, în schimbul vedetei WNBA Brittney Griner.

Se așteaptă ca acesta să ajungă în scurt timp la Moscova.

Eliberarea a avut loc "datorită președintelui nostru", a declarat Raisa Bout, în declarații televizate, potrivit AFP.

Raisa Bout: Sunt foarte recunoscătoare. Mă plec adânc în fața Ministerului rus de Externe, la conducerea căruia se află Lavrov Serghei Viktorovici.

Ea a spus că este, de asemenea, recunoscătoare față de "oamenii amabili" din SUA, adăugând: "Nu puteți spune că toți sunt răi".

Comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, l-a descris pe Bout ca fiind un "om minunat care a devenit victima insinuărilor americane".

