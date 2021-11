Mama copilei ucise din Arad a fost audiată de procurori, în calitate de martor. Ea încă este în stare de șoc

Mama fetiței ucise și incendiate în Arad a fost audiată de procurori. Aceasta nu este pusă sub învinuire, ci are calitatea de martor. Psihologii care o consiliază spun că femeia este în stare de șoc și că abia acum află toate detaliile legate de moartea copilei sale. Atenție, urmează detalii care va pot afecta emoțional!

Tânăra de 28 ani a aflat, abia acum, detalii despre modul în care a fost ucisă fetița ei de patru ani și jumătate. Psihologii îi spun aceste informații cu grijă, pentru că mama este în stare de șoc.



Oana Lăzărescu, avocata mamei: Este în stare de șoc, încă află informații despre moartea fiicei.



Specialiștii de la Protecția Copilului au făcut o anchetă și au decis ca mama să nu fie decăzută din drepturile părintești.



Erika Stark, director DGASPC Arad: Din observațiile noastre, s-a purtat foarte bine cu copiii, este grijulie față de ei. Mama este mai ok, dar mai are mult de lucru pentru a depăși situația respectivă.



Tânăra de 28 de ani a fost audiată ca martor în procesul în care iubitul ei este acuzat de uciderea fiicei sale de numai patru ani.



Oana Lăzărescu avocata mamei: Azi au continuat cercetările, mama are calitatea de persoană vătămată în acest dosar.



Totuși, procurorii au indicii că mama fetei ar fi aflat de moartea acesteia chiar de la concubinul său, care i-ar fi spus că a avut un accident în baie. Femeia nu a anunțat poliția.



PAVEL PALCU, procuror criminalist, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad: Mama fetiței l-a crezut. În 48 de ore era imposibil ca o familie să nu fi sesizat organele judiciare că le-a dispărut copilul.



Mama se află în proces cu tatăl natural al copilei ucise și al fratelui ei de numai trei ani. Acesta locuiește în Olanda și a fost de acord ca cei doi copii să rămână în grija mamei, dar nu le-a plătit până acum niciodată pensie alimentară.

