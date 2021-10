Malmo, Forumul dedicat comemorării Holocaustului: Antisemitismul, răspândit pe scară largă în social media

Forumul

"Toate formele imaginabile de antisemitism pot fi regăsite fără prea mult efort în toate reţelele de social media", a atenţionat Fundaţia Amadeu Antonio, prezentând rezultatele unui studiu.



Potrivit acesteia, este deosebit de îngrijorător că tinerii intră în contact cu ideologii ale conspiraţiei şi antisemitism pe platforme ca Tik Tok şi Instagram fără să fi fost informaţi în prealabil de astfel de fenomene.



Studiul, publicat miercuri de Fundaţia Amadeu Antonio din Germania, de Expo Foundation din Suedia şi de organizaţia britanică Hope not Hate (Speranţă în loc de Ură), avertizează între altele că "hashtag"-urile pot contribui la răspândirea prejudecăţilor antisemite cu un simplu click.



"Această cercetare ilustrează că antisemitismul este răspândit pe scară largă prin teoriile conspiraţiei, care au cunoscut o dezvoltare fără precedent în timpul pandemiei de COVID-19", a notat Hope not Hate.



Autorii studiului au cerut un angajament clar din partea companiilor de internet de a interzice antisemitismul pe platformele lor.



"Antisemitismul nu-şi are locul în societatea noastră", a subliniat premierul suedez Stefan Lofven într-un mesaj video preînregistrat.

Între participanţii la forum s-au numărat supravieţuitoarea Holocaustului Dina Rajs şi preşedintele Congresului mondial evreiesc, Ronald S. Lauder.

Forumul de la Malmo, cu tema "Remember - ReAct" (Să ne amintim şi să reacţionăm) şi la care au luat parte reprezentanţi de guverne şi organizaţii din peste 40 de ţări, era programat iniţial să se desfăşoare în octombrie 2020, dar a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus. Între vorbitori - majoritatea online, notează dpa - s-au numărat de asemenea secretarul general al ONU Antonio Guterres, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron şi secretarul de stat american Antony Blinken. Sursa: Agerpres

