Deși a declarat că din punct de vedere tactic și al organizării nu are ce să-și reproșeze, maiorul și-a cerut scuze public celor care au avut de suferit în mod gratuit.

În Piața, pe 10 august au acționat aproximativ 1000 de jandarmi.

Nu am plecat de la început să gazăm oamenii, noi am avut o acțiune ca urmare a violențelor împotriva noastră. Momentul declanșator a fost acela în care am avut violente împotriva dispozitivelor de Poliție și ale Jandarmeriei (...) Dacă restabilirea ordinii publice nu se realiza la momentul acela, am fi avut mult mai multe victime. a spus maiorul.

Îmi cer scuze față de toate acele persoane care au avut de suferit în mod gratuit.

Întrebat dacă acțiunea a scăpat de sub control, maiorul a răspuns: Niciodată.

Maiorul și-a asumat în totalitate responsabilitatea acțiunilor Jandarmeriei: Nimeni nu a acționat fără să primească ordin din partea mea.

Eu am fost comandantul acțiunii, nu am fost influențat, au fost informații care au venit în timp operativ din teren, către factorii de decizie, către punctul de comandă, eu eram reprezentantul, iar măsura asta, din punct de vedere tactic și al planificării nu am ce să-mi reproșez, pentru că eu consider că a fost exact momentul în care trebuia să intervenim.

Laurențiu Cazan a explicat că violențele față de forțele de ordine au crescut progresiv, iar măsurile au fost luate tot progresiv.

A existat o tensiune fantastică, încă de la primele momente cu acea acțiune de a intra în Guvern, a subliniat maiorul.

Maiorul a explicat ca spre deosebire de alte adunări publice aceasta a avut anumite particularități: numărul mare al persoanelor violente care au avut o mobilitate fantastică și acționau progresiv pe anumite zone, protestatarii pașnici nu se delimitau de cei violenți.

În eșaloanele doi și trei, puțin mai în adâncime, am avut persoane violente, ei nu au venit în mod organizat cum îi vedeți la o galerie, când vin la un stadion pe o arteră de circulație și ne așteptăm la așa ceva (...) Modul lor de acțiune mie mi s-a părut a fi un mod organizat - exista o mobilitatea foarte mare a lor în eșaloanele doi și trei (...) nu erau în față și asigurau că au în fața lor 2-3 rânduri de persoane pașnice, care până la urmă se manifestau și ele.

Am avut peste 20 de persoane pe care le-am extras.

Referitor la cazurile în care persoane pașnice au fost lovite de jandarmi, maiorul spune că sunt cazuri izolate, însă recunoaște că orice activitate a jandarmeriei trebuie să fie bazată pe lege.

Nu sunt de acord cu astfel de activități. Vă rog, cazurile punctuale să le lăsăm să le analizeze Parchetul.

În momentul în care au loc violențe și vezi că este vorba despre o acțiune a Jandarmeriei la momentul acela de restabilire a ordinii publice, trebuie să părăsești zona, trebuie să îți pui un semn de întrebare dacă integritatea ta fizică nu este pusă în pericol.

Maiorul a arătat că în momentul în care a constatat o creștere a violențelor a presiunilor a discutat personal cu prefectul și i-a transmis că dacă lucrurile evoluează trebuie să intervină pentru restabilirea ordinii publice. În urma discuției, prefectul Capitalei a avizat acțiunea, declarându-se pregătită pentru restabilirea ordinii publice.

În permanență am fost în contact cu toate autoritățile publice, inclusiv cu prefectul care a fost prezent la fața locului de la ora 16. (...) În momentul în care am văzut că lucrurile încep să degenereze, că presiunea este crescută, am discutat personal cu prefectul și i-am spus că dacă lucrurile vor degenera (...) vom ajunge la restabilirea ordinii publice în zonă, dânsa a spus că este pregătită să intervenim pentru restabilirea ordinii publice (...) Am fost la fața locului împreună tot timpul și atunci s-a luat decizia de a avea un ordin de restabilirea ordinii publice. Lucrurile despre care vă povestesc au fost în jurul orei 20.00, a declarat maiorul.

Laurențiu Cazan a dat explicații și în cazul turiștilor israelieni bătuți.

Era o situație în care cei care atacau forțele de ordine, cei care au făcut acea baricadă cu mobilierul stradal (...), sunt și imagini în media (...) Jandarmii care acționau în zonă respectivă au observat că, în momentul în care noi ne-am dus în zona respectivă să respingem acel grup, o parte dintre ei foloseau taxiurile ca să plece din zonă. Ca o măsură a fost să verificăm și acea zonă cu taxiuri.

Cu privire la incidentul în care doi jandarmi au fost lăsați în urmă, maiorul a discutat cu femeia jandarm și aceasta i-a spus că nu știe de ce a căzut, a fost lovită sau s-a împiedicat, iar colegul său s-a dus să o ridice.

Substanțele folosite de jandarmerie împotriva oamenilor de la protest sunt verificate, autorizate, cumpărate de la producători autorizați și sunt folosite de toate forțele din UE, inclusiv de jandarmi la antrenamente, a dat asigurări Laurențiu Cazan.

Un alt subiect în care a adus lămuriri maiorul este despre informațiile contradictorii cu privire la arma dispărută.

Informația cu două pistoale nici nu știu de unde a venit. Probabil că s-au gândit că fiind doi jandarmi prinși în ambuscadă, amândoi au pierdut armele. Avem o singură armă dispărută.

Referitor la prezența Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale, în zona protestelor, îmbrăcat în civil, maiorul a arătat că este o practică obișnuită, el însuși fiind îmbrăcat civil la proteste.

Intervenția dispozitivelor coordonate de Cătălin Paraschiv a avut loc în sprijinul jandarmilor care au fost atacați, spune Laurențiu Cazan.

El nu a putut explica însă declarațiile lui Cătălin Paraschiv, care a afirmat într-un interviu pentru Revista Kamikaze, că primit informații că doi jandarmi au fost uciși.

Eu i-am solicitat personal să meargă în sprijinul celor atacați (...) Pericolul era iminent, se exercitau violențe.

Acțiunea jandarmilor care au traversat Piața prin mijlocul protestatarilor a avut loc în urma unui apel la 112 că un magazin este vandalizat de persoane violente, povestește maiorul Laurențiu Cazan. Inițial a acționat șeful Poliției cu efectivele disponibile, apoi maiorul a fost informat de șeful Poliției că ei deja sunt încercuiți și a fost trimis dispozitivul de jandarmi pentru a interveni în sprijinul acestora.

Am mers cu efective de la jandarmerie în sprijinul lor, printr-o zonă cu populație pașnică. Încă de la început s-au manifestat violențe împotriva forțelor de ordine, a povestit maiorul.

Un alt moment descris este cel al intervenției împotriva persoanelor care aruncau cu sticle incendiare.

Pe timpul restituirii ordinii publice, pe zona Ion Mihalache, în timp ce colegii noștri acționau, am descoperit un auto cu sticle incendiare. Consider că s-a intervenit exact la momentul potrivit, pentru că am avut violențe împotriva forțelor de ordine. Dacă ordinea nu ar fi fost restabilită, probabil am fi avut violențe și mai mari. Am fi avut jandarmi incendiați.

Coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţa Victoriei a vorbit și despre prezența procurorului militar la proteste.

El a precizat că procurorul i-a fost prezentat de către un coleg jandarm şi că procurorul a fost prezent în zona pieţei de la ora 17:00 până la terminarea misiunii, în jurul orei 4 dimineaţa.

A stat în zona Pieţei Victoriei, în zona în care efectivele de jandarmerie au acţionat, spus Cazan.

Nu am avut nicio problemă, am considerat că este mai bine aşa să fie un reprezentant al Parchetului Militar la faţa locului, să observe cu propriile simţuri ce se întâmplă acolo. Am considerat că este foarte bine că este la fața locului, nu avem nimic de ascuns.

Cazan a apreciat că procurorul "a fost un om de foarte bună credinţă".

Întrebat dacă s-a gândit la demisie, Cazan a răspuns: „Sunt aspecte care țin de mine. Mă gândesc la toate variantele”

