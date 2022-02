Maia Sandu: Republica Moldova rămâne ferm angajată să susţină suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei

„Condamnăm ferm recunoaşterea de către Rusia a zonelor separatiste din regiunile Doneţk şi Lugansk din Ucraina. Acest lucru este în mod clar împotriva legii internaţionale.R. Moldova rămâne ferm angajată să susţină suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul graniţelor sale recunoscute internaţional”, se arată în mesajul preşedintelui, postat luni seară pe Twitter.

We strongly condemn recognition by of the separatist areas of Donetsk & Luhansk oblasts of. This is clearly against intl law. remains firmly committed to supporting the sovereignty & territorial integrity of within its internationally recognized borders.